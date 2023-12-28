«Холоп-2», «Бременские музыканты», новые «Богатыри»: что смотреть на неделе

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Холоп-2»

В четверг, 28 декабря, в российский кинопрокат выходит новая анимационная лента «Три богатыря и Пуп земли», с 1 января зрители увидят в кинотеатрах продолжение кассового хита «Холоп» и новую экранизацию семейного киномюзикла «Бременские музыканты». На платформах можно будет посмотреть сказочное приключение «Недетское кино» и жаркую комедию «Как друзья Захара поженили». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели на российских и зарубежных платформах.

«Три богатыря и Пуп земли»

Премьера: 28 декабря

Где смотреть: в кинотеатрах

Зачем смотреть: 12-я часть франшизы о приключениях русских богатырей.

На этот раз Илье Муромцу, Алёше Поповичу и Добрыне Никитичу предстоит путешествие в доисторические времена, встреча с первобытными людьми и динозаврами. Вместе с богатырями зрителям предстоит узнать, кто или что такое пуп земли. В картине ожидается большое количество юмора — как физического, так и ситуационного. Она наполнена остроумными афоризмами, за которые и любят франшизу.

Производством новой части популярной анимационной киносерии занимались СТВ и «Мельница», музыку написал композитор Георгий Жеряков, а персонажей озвучили Валерий Соловьёв, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Дмитрий Быковский-Ромашов и другие. Авторы франшизы намерены выпустить еще две части серии, а также мультсериал по вселенной «Богатырей».

«Холоп-2»

Премьера: 1 января

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Милош Бикович, Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Ольга Дибцева, Мария Миронова, Софья Зайка, Олег Комаров, Кирилл Нагиев.

Зачем смотреть: вторая часть российского блокбастера режиссера Клима Шипенко.

В этот раз команда вновь расскажет о перевоспитании мажоров. Во второй части зрители увидят, как богатую тусовщицу Катю (Аглая Тарасова) отправят в XIX век, чтобы она из избалованной девицы превратилась в скромную девушку. По сюжету дочь чиновницы и наследница внушительного состояния просыпается в 1812 году, в эпоху войны с французами. Создатели «Холопа-2» пообещали зрителям фильм, в котором будет много элементов шоу и танцев

«Бременские музыканты»

Премьера: 1 января

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Тихон Жизневский, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын и Аскар Нигамедзянов.

Зачем смотреть: режиссером музыкальной экранизации знаменитой истории стал Алексей Нужный. Сюжет фильма переносит зрителя в Европу, где главные герои — артисты из Бремена — разъезжают по музыкальным фестивалям страны.

Создатели расскажут о детских годах Трубадура, встрече с говорящими животными Петухом, Кошкой, Псом и Ослом и о любви к принцессе. Друзьям придется не только рассмешить королевскую дочь, но и вернуть веселье на улицы унылого немецкого города. Принцесса убегает из дворца вместе с музыкантами. Разгневанный отец отправляет по ее следу коварного Сыщика. По словам продюсера Леонида Верещагина, в фильме прозвучит музыка Геннадия Гладкова из оригинального мультфильма.

«Недетское кино»

Премьера: 1 января

Где смотреть: Wink, СТС

В главных ролях: Кай Гетц, Диана Енакаева, Александр Головин, Настасья Самбурская, Александра Ребенок, Александр Яцко.

Зачем смотреть: новый сериал, вдохновленный сказочной атмосферой русского фольклора.

В центре сюжета — школьники Даня (Кай Гетц) и Таисия (Диана Енакаева). Они случайно активируют портал времени и перемещают в наш мир богатыря Даньслава (Александр Головин), Жабу Жабовну (Настасья Самбурская), Кикимору (Александра Ребенок), Кощея (Александр Яцко) и других сказочных персонажей. Встреча с ними вдохновляет Даню начать поиски отца. Но приключения во времени нарушают баланс в мире, и школьникам предстоит сделать все, чтобы вернуть новых друзей в сказку.

В некоторых эпизодах зрители наверняка узнают сюжеты знаменитого иллюстратора русских сказок Ивана Билибина, а в одной из сцен будет воссоздана картина художника Виктора Васнецова «Богатыри».

«Как друзья Захара поженили»

Премьера: 1 января

Где смотреть: Okko, «Кинопоиск»

В главных ролях: Сергей Бондарчук, Юлия Франц, Владимир Канухин, Борис Дергачев,.

Зачем смотреть: летняя комедия в зимние каникулы от режиссеров сериального хита «Праздники» с сыном Федора Бондарчука в главной роли.

Жизнь парня по имени Захар (Сергей Бондарчук) в одночасье перевернулась: накануне свадьбы и медового месяца в Египте невеста Алёна (Юлия Франц) решила, что они слишком разные, и порвала с Захаром. Поэтому мальчишник превратился в сеанс психотерапии со стриптизершей, а пришедшие на него друзья пытались придумать, как его все-таки женить.

Среди товарищей Захара семьянин Игорь (Борис Дергачёв), побаивающийся своей жены, сотрудница полиции (Анна Котова), ловелас Юра (Даниил Вахрушев) и Макс (Никита Павленко), у которого в браке не все в порядке (его жену играет Софья Зайка). Сначала они начинают слежку за Алёной, чтобы узнать, не изменяла ли она жениху. Так они встречают Жеку (Владимир Канухин) — молодого и манерного альфонса. Его умение втираться в доверие к женщинам друзья решают использовать, но в процессе узнают много нового и о себе.

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