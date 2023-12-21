Фильм «Бременские музыканты»: Дюжев сыграл Осла, кем будут Бурунов, Аронова Вышел финальный трейлер фильма «Бременские музыканты», который выйдет 1 января

Фото: Central Partnership

Кадр из фильма «Бременские музыканты»

В Сети появился последний трейлер фильма «Бременские музыканты». Когда картина выйдет на экраны, кого сыграли Мария Аронова, Константин Хабенский и Сергей Бурунов?

О чем фильм «Бременские музыканты»

Картина отчасти повторяет сюжет советского одноименного мультфильма. После просмотра тизера становится понятно, что в центре сюжета история Трубадура, которая начинается с его детства и мечты о поездке в большой город. Мальчик живет в деревне с мамой-цветочницей. Женщина верит — у ее сына, играющего на гитаре, большое будущее.

Затем зрителям показывают повзрослевшего Трубадура. Он выступает вместе со своими друзьями на сцене музыкального фестиваля, однако публика называет коллектив бездельниками и хулит.

«Они снова в сборе — самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг!» — говорится в релизе кинокомпании «Централ Партнершип».

Основной конфликт картины — любовный. Трубадур влюбляется в Принцессу, однако Король против их отношений, ведь избранник дочери — «нищий музыкантишка», жизнь которого «серая и вряд ли изменится». Молодой человек рассказывает о своем несчастье Атаманше и Разбойникам, после чего и начинает разворачиваться основное действие: гастроли Бременских музыкантов, погоня сыщика и другие перипетии.

Фото: Central Partnership Кадр из фильма «Бременские музыканты»

«В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! На что готовы Бременские музыканты ради подвига?» — интригуют создатели картины.

Кто сыграл в фильме «Бременские музыканты»

Над картиной работала студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканал «Россия» при поддержке Фонда кино. Режиссер фильма Алексей Нужный создал сценарий в соавторстве с Игорем Гринякиным, вдохновившись советским мультфильмом.

Образ Трубадура на себя примерил Тихон Жизневский. Мать музыканта сыграла Юлия Пересильд. Состав группы бродячих музыкантов по-настоящему звездный: роль Кошки исполнила Ирина Горбачёва, Пса — Роман Курцын, Осла — Дмитрий Дюжев, а Петуха — Аскар Нигамедзянов.

Сергей Бурунов перевоплотился в своенравного Короля, а Мария Аронова — в Атаманшу. Константин Хабенский же сыграл талантливого сыщика. Принцессой стала Валентина Ляпина.

Фото: Central Partnership Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Как снимали фильм «Бременские музыканты»

О начале съемок стало известно в июле 2023 года. За два месяца до них были выстроены декорации из 100 домов, городской стены и замка. «Бременских музыкантов» снимали в Ингушетии, Крыму, Дагестане, Оренбургской области и на Урале.

Актеры, которые предстали в образе животных, играли в сложном гриме, разработанном художником Петром Горшениным, и в тяжелых костюмах. В съемках с ними также была задействована аниматроника.

«Я после первого съемочного дня сказал, что я отказываюсь. Если можно сейчас уйти и отказаться от проекта, я готов это сделать. Мы закончили 12 часов, у меня сняли пластический грим, шкуру, капор, зубы, и я подошёл к Леше Нужному, сказал: «Леш, это самое сложное, что я делал в кино за 17 лет, и, если можно сейчас отказаться, я готов отказаться», — признавался Курцын, дважды упавший в обморок за время съемок.

Что касается музыкального сопровождения, то создатели получили лицензию на обработку оригинальных композиций Геннадия Гладкова, звучавших в мультфильме. В дополнение к ним были записаны и новые песни. Сам Гладков участвовал в работе вместе с Максимом Фадеевым.

«Мы сохранили все песни Геннадия Гладкова и придали им современное звучание. Также Макс [Фадеев] написал пару новых песен. Очень органично их вплел и расширил наш мир. Мне бы хотелось, чтобы поход в кинотеатр на наш фильм стал большим праздником, где всей семьей можно петь любимые песни», — отмечал режиссер.

Фото: Central Partnership Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Актеры, снявшиеся в «Бременских музыкантах», сами исполняли песни и играли на музыкальных инструментах.

Когда и где смотреть фильм «Бременские музыканты»

Премьера фильма состоялась18 декабря 2023 года в Москве. В широкий прокат лента выйдет 1 января 2024 года. Зрители всех возрастов смогут посмотреть «Бременских музыкантов» в российских кинотеатрах и на онлайн-платформах.

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