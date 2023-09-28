Театр, орден Путина: чем занимается Константин Хабенский после начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Хабенский

Народный артист России Константин Хабенский после начала спецоперации на Украине перестал посещать светские мероприятия. Чем сейчас занимается режиссер?

Константин Хабенский за свою кинокарьеру снялся в порядка 80 фильмах и сериалах. Помимо этого, он сыграл много ролей в спектаклях. С 2003 года служит в МХТ им. Чехова, а в октябре 2021-го занял пост художественного руководителя театра.

Профессию артист совмещает с благотворительностью. В 2008 году после смерти первой супруги от рака он создал «Благотворительный фонд Константина Хабенского», который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Что Хабенский говорил про спецоперацию

В марте 2022 года на официальной странице МХТ имени А. П. Чехова было размещено заявление Константина Хабенского. В своем обращении артист обратил внимание, что никогда не участвовал в политике и ее обсуждении, поэтому не собирается этого делать и после начала спецоперации на Украине.

«В сегодняшних обстоятельствах, когда каждый день гибнут люди, мне и многим моим коллегам очень тяжело, психологически тяжело, выходить на сцену и делать свою работу, но мы будем продолжать делать свое дело. Потому что театр — это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценности человеческой жизни», — отметил Хабенский.

Артист попросил общественность не устраивать «публичных расправ» в социальных сетях над людьми, которые высказались «за» или «против» СВО.

Кого Хабенский уволил из театра после начала СВО

Константин Хабенский убрал из репертуара спектакли режиссеров, которые высказались против действий российской власти. Так, были закрыты показы постановок Дмитрия Крымова, Кирилла Серебренникова и Александра Молочникова.

В январе 2023 года Хабенский уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву, которые осуждали проведение спецоперации.

После ухода из МХТ им. Чехова Назаров заявил, что худрук был вынужден пойти на такую меру ради получения брони на артистов театра, однако со временем актер поменял свое мнение и сообщил, что Хабенский уволил его из-за политических высказываний.

«Хабенский нашел себе оправдания — сохранил труппу, сохранил театр. Ради этого избавился от нас. Мы хотели его оправдать, что он спас 29 парней-актеров от мобилизации. Прошло время, и теперь мы точно знаем, что это было ложью», — заявил Назаров в интервью.

После начала СВО из театра также ушел актер Анатолий Белый. Он лично уволился, заявив о своем несогласии с позицией российских властей. Артист эмигрировал в Израиль. В интервью он рассказывал, что ему жаль Хабенского.

«Мне очень жаль Костю. Мне в принципе жаль порядочных людей, которые остались в России, потому что у них нет выхода. У Кости в том числе. Костя решил остаться в театре, и он неизбежно будет делать то, что ему скажут. Это его выбор», — сказал Белый.

Чем сейчас занимается Хабенский

Константин Хабенский продолжает занимать должность директора театра. Последний раз он вышел в свет в марте 2023 года. Тогда в МХТ им. Чехова прошла первая церемония вручения наград победителям Премии Художественного театра.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин наградил актера орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Артист также продолжает активно сниматься в кино. В феврале 2023 года вышел фильм «Праведник» с Константином Хабенским. Помимо этого, в производстве находится фантастическая кинолента «Сто лет тому вперед», в которой актер сыграл профессора Селезнева. Премьера запланирована на 28 декабря 2023 года.

В 2024 году в прокат также выйдут три фильма с его участием — «Бременские музыканты», «Майор Гром: Игра», «Бит и Байт 2: Адские каникулы».

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