Названа дата выхода «Чебурашки-2»: когда премьера, будет ли Гармаш, сюжет Фильм «Чебурашка-2» выйдет в кино в декабре 2025 года

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Чебурашка»

В кинокомпании «Централ Партнершип» заявили, что работа над продолжением «Чебурашки» уже началась. Когда выйдет картина и что известно о ее сюжете?

Дата выхода сиквела «Чебурашки»

Продолжение фильма «Чебурашка» выйдет в прокат в декабре 2025 года. Такая дата указана в материалах к презентации ленты.

Как сообщил один из продюсеров первой части Денис Жалинский, работа над проектом официально стартовала.

«Работа над сиквелом самого кассового фильма уже началась, уже скрывать мы это не будем, и невозможно», — сказал он 11 декабря на презентации проектов «Централ Партнершип».

Изначально релиз был назначен на 1 января 2026 года, однако авторы решили сдвинуть премьеру на декабрьские праздники, пишет «Чемпионат».

Каким будет фильм «Чебурашка-2»

По словам Жалинского, создатели картины хотят сделать продолжение «Чебурашки» еще более масштабным, которое порадует посетителей кинотеатров.

«Мы рассчитываем, что на новогодние праздники через два года фильм выйдет на экраны и будет радовать так же детей, взрослых и кинотеатры. Мы постараемся усовершенствоваться и рассчитываем, что второй фильм будет еще более масштабным, смешным, интересным и ярким, чем первый», — указал продюсер.

Каким будет сюжет «Чебурашки-2»

В продолжении действия будут развиваться вокруг жизни Чебурашки и Гены спустя год после событий первого фильма. Зрители увидят все стадии взросления главного героя.

«Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие», — рассказывал в сентябре соавтор сценария картины Виталий Шляппо.

Как сообщалось, в продолжении комедии, помимо героев из первой части, появятся новые необычные персонажи.

Вернется ли в «Чебурашке-2» Гармаш

Актер Сергей Гармаш вернется к роли садовника Геннадия в сиквеле «Чебурашки». В апреле на премьере фильма в Геническе Херсонской области он заявил, что у истории будет продолжение.

«Вопрос, который мог бы возникнуть: „Будет ли продолжение?“ Будет», — сказал артист.

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Чебурашка»

Кто сыграл Чебурашку

Озвучила и сыграла Чебурашку актриса Ольга Кузьмина, известная широкому зрителю по популярному сериалу «Кухня». Аниматоры срисовывали с артистки мимику и движения будущего Чебурашки — вплоть до незначительных жестов и вздохов героя.

Сама Кузьмина рассказала, что работа с мультипликационным персонажем сильно отличается от обычной озвучки героев.

«Работа с нарисованным персонажем — это тот случай, когда ты не просто даришь герою свой голос, но и продумываешь каждый „хмык“, „ик“, „ах“, „ох“ и еще кучу звуков, которых нет в тексте», — отмечала актриса в одном из интервью.

Какой успех имел первый фильм «Чебурашка»

«Чебурашка» вышел в России 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката, собрав более 7 млрд рублей. Он обошел комедию Клима Шипенко «Холоп» и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар».

Картину показали во всех странах СНГ и Ближнего Востока, в США и Канаде. Фильм также был представлен в кинотеатрах Эстонии.

В первой части комедии рассказывалось о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попал из некой «апельсиновой страны». Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие.

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