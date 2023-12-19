Дочь Пересильд вышла в свет в мини: фото с премьеры «Бременских музыкантов»

Фото: Архивы пресс-служб

Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией на премьере «Бременских музыкантов»

Накануне в Москве состоялась премьера фильма «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного. На красной дорожке появились исполнители главных ролей: Юлия Пересильд, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова, Тихон Жизневский, Валентина Ляпина. Съемки картины проходили с марта по август 2023 года в Москве, Подмосковье, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Ингушетии.

Юлия Пересильд, сыгравшая мать Трубадура, появилась на премьере с дочерьми от Алексея Учителя. Особое внимание прессы к себе привлекла старшая Анна, которая сыграла Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Для выхода в свет 14-летняя актриса выбрала пиджак и мини-юбку голубого цвета. Младшая дочь Пересильд Мария охотно позировала фотографам, стоя рядом с сестрой и мамой.

На днях звезда «Вызова» рассказала, что лично изучила сценарий сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» перед тем, как позволила сниматься в нем Анне.

«Когда ты играешь сложные роли, это не может не отражаться на твоей психике и самочувствии. Мы с Алексеем Учителем сами из этой профессии, находимся в ней глубоко и серьезно. И сами снимались в трудных драматургических историях. Поэтому, конечно, мы читали сценарий перед тем, как позволить дочери сниматься», — отметила Пересильд.

Кто из звезд посетил премьеру «Бременских музыкантов» — в фотогалерее NEWS.ru.