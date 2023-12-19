Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией на премьере «Бременских музыкантов»
Накануне в Москве состоялась премьера фильма «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного. На красной дорожке появились исполнители главных ролей: Юлия Пересильд, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова, Тихон Жизневский, Валентина Ляпина. Съемки картины проходили с марта по август 2023 года в Москве, Подмосковье, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Ингушетии.
Юлия Пересильд, сыгравшая мать Трубадура, появилась на премьере с дочерьми от Алексея Учителя. Особое внимание прессы к себе привлекла старшая Анна, которая сыграла Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Для выхода в свет 14-летняя актриса выбрала пиджак и мини-юбку голубого цвета. Младшая дочь Пересильд Мария охотно позировала фотографам, стоя рядом с сестрой и мамой.
На днях звезда «Вызова» рассказала, что лично изучила сценарий сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» перед тем, как позволила сниматься в нем Анне.
«Когда ты играешь сложные роли, это не может не отражаться на твоей психике и самочувствии. Мы с Алексеем Учителем сами из этой профессии, находимся в ней глубоко и серьезно. И сами снимались в трудных драматургических историях. Поэтому, конечно, мы читали сценарий перед тем, как позволить дочери сниматься», — отметила Пересильд.
Кто из звезд посетил премьеру «Бременских музыкантов» — в фотогалерее NEWS.ru.
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Фото: Архивы пресс-служб
Алексей Нужный с дочерьми на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Алексей Нужный с дочерьми на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Ирина Горбачева и Алексей Нужный на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Ирина Горбачева и Алексей Нужный на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Сергей Бурунов и Мария Аронова на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Сергей Бурунов и Мария Аронова на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Тихон Жизневский на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Тихон Жизневский на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Валентина Ляпина на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Валентина Ляпина на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Анна Михалкова с дочерью и племянниками на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Анна Михалкова с дочерью и племянниками на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Екатерина Волкова с дочерью на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Екатерина Волкова с дочерью на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Роман Курцын на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Роман Курцын на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Александр Олешко на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Александр Олешко на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Никита Карстен на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Никита Карстен на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Аскар Нигамедзянов на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Аскар Нигамедзянов на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Дмитрий Дюжев на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Дмитрий Дюжев на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Леон Кемстач с мамой Лаурой на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Леон Кемстач с мамой Лаурой на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Клим Шипенко на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Клим Шипенко на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Никита Михалков на премьере «Бременских музыкантов»
Фото: Архивы пресс-служб
Никита Михалков на премьере «Бременских музыкантов»