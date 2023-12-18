«Отражается на психике»: Пересильд оценила работу дочери в «Слове пацана» Юлия Пересильд прочла сценарий сериала «Слово пацана» перед съемками дочери

Фото: Пресс-служба Wink

Анна Пересильд в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Российская актриса Юлия Пересильд заявила, что лично изучила сценарий сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» перед тем, как позволила сниматься в нем 14-летней дочери Анне, пишет «Первый Женский». По ее словам, актеры пропускают через сердце каждую роль, что может сказаться на моральном состоянии. Пересильд подчеркнула, что была уверена в том, что дочь находится в надежных руках режиссера Жоры Крыжовникова, сообщает источник.

Когда ты играешь сложные роли, это не может не отражаться на твоей психике и самочувствии. Мы с Алексеем Учителем сами из этой профессии, находимся в ней глубоко и серьезно. И сами снимались в трудных драматургических историях. Поэтому, конечно, мы читали сценарий перед тем, как позволить дочери сниматься, — призналась Пересильд.

Ранее Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль в «Слове пацана», заявила, что некоторые ее сверстники неверно поняли посыл нашумевшего сериала. Юная актриса призналась, что ей приходится объяснять истинный смысл ленты своим знакомым.

Также Анна призналась, что ее родители — Юлия Пересильд и Алексей Учитель — сильно волновались, когда узнали, в каких сложных сценах придется сниматься их дочери. Юная артистка отметила, что ей пришлось приложить усилия, чтобы мать и отец одобрили ее участие в криминальной ленте.