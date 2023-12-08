Айгуль из «Слово пацана»: что за актриса, биография, чья дочь, возраст Анна Пересильд рассказала, как снимались сцены с Айгуль в «Слово пацана»

Фото: Wink

Актриса Анна Пересильд сыграла роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актриса Анна Пересильд сыграла роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». К 14 годам она снялась в нескольких фильмах и записала трек. Что известно о юной артистке?

Чем известна Анна Пересильд, где снималась

Анна Пересильд является дочерью актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, которые долгое время скрывали свои отношения из-за официального брака артиста.

В пятилетнем возрасте Анна Пересильд прошла кастинг в спектакль «Сказки Пушкина» в Театре наций, в девять лет получила небольшую роль в фантастическом фильме «Черновик», однако сцены с ее участием в картину не вошли.

Ее полноценный дебют в кино состоялся в 2021 году в ленте «Первый снег» Наталии Кончаловской. Анне Пересильд в этом фильме досталась одна из главных ролей. В прошлом году юная актриса сыграла основного персонажа — альбиноса по имени Мука, в триллере «Тибра». За эту роль девушка получила награду на кинофестивале SOL в Испании.

Что говорит Анна Пересильд и ее родители о сериале «Слово пацана»

Анна Пересильд сыграла в сериале персонажа Айгуль, образ которого в картине раскручивается постепенно. Актрисе пришлось воплотить несколько сцен, которые вызвали противоречивую реакцию у публики, в частности кадры с поцелуем с партнером по съемочной площадке, которого играл 24-летний актер Рузиль Минекаев. После обширного внимания к эпизоду девушка в социальных сетях рассказала поклонникам, как происходили эти сцены и попросила не беспокоиться за нее.

«Я переживала, но мне повезло с моим партнером, он относился ко мне как с сестренке. Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал», — заявила актриса.

Против съемок юной артистки в сериале был и ее отец. Алексей Учитель изначально не хотел давать согласия на сцены, где герои проявляют жестокость, однако позднее доверился съемочной группе.

«Мы с Юлией подписывали все сцены, визировали их. Там у Ани жуткая роль. У нее не просто любовная сцена, а трагическая — изнасилование и прочее. Я был против, потому что это влияет на психику, но все-таки решили, что для опыта нужно», — сказал он.

Что известно о музыкальной карьере Анны Пересильд

Когда в 2021 году актриса Юлия Пересильд принимала участие в съемках фильма «Вызов» и полетела на МКС, ее дочь Анна написала для матери песню и сняла на нее клип под названием «Вызов». По словам юной артистки, на музыкальную карьеру у нее большие планы. Писать музыку и тексты ей помогают двое друзей.

«Сейчас буду выпускать сингл за синглом и смотреть, как люди реагируют на них. <...> Вы не представляете, в какой атмосфере мы пишем песни. Это какое-то волшебство! Марго и Тема настолько это делают аккуратно, с душой... Не буду скрывать, музыку написал Тема, а текстами мы с Марго занимались. Весь процесс создания альбома мы прошли вместе», — рассказала она МУЗ-ТВ.

Анна Пересильд после окончания общеобразовательной школы планирует поступить в театральное училище.

«Все это, конечно, тяжелый труд. Но я, скажем так, люблю рисковать. Не зря меня мозг направил в эту сферу. И я пойду в театральный не потому, что у меня папа — режиссер, а мама — актриса. Я просто влюбилась в эту профессию и живу ей», — поделилась артистка.

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