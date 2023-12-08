Маратик из «Слова пацана»: что за актер, личная жизнь, интересные факты Минекаев сообщил, что Бурунов дрался на съемках «Слово пацана» с полной отдачей

Фото: Wink

Актер Рузиль Минекаев снялся в криминальной драме Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в роли 15-летнего Марата. Что известно о карьере и личной жизни артиста?

Чем известен Рузиль Минекаев

Минекаев родом из Татарстана. В детстве занимался борьбой, а также посещал музыкальную школу. Педагог по вокалу посоветовала ему поступить на факультет актерского мастерства, после чего артист подал документы в Казанское театральное училище. Окончив вуз в 2019 году, он стал студентом актерской группы режиссерского факультета ГИТИСа.

С третьего курса учебы в театральном вузе молодой актер начал работать в театре «Школа современной пьесы». Его утвердили на главную роль в постановке «Бешеный хворост», премьера которой прошла с успехом.

В 2021 году артист дебютировал в кино. Рузиль Минекаев сыграл небольшую роль в сериале «Напарники». Тогда же с ним на экраны вышли детектив «Уличное правосудие» и драма «Смычок». В последней картине он перевоплотился в одного из главных героев — Макса, а также сочинил саундтрек к этой ленте.

Сейчас Минекаев продолжает служить в Театре на Трубной, где задействован в спектаклях «Красавиц-мужчина», «Вредные советы» и «Мышонок-суперсыщик».

Как Рузиль Минекаев попал в сериал «Слово пацана»

В 2023 году на экран вышел сериал «Слово пацана», в котором Рузиль Минекаев сыграл одну из главных ролей — Марата, мальчика из обеспеченной семьи, примкнувшего к уличной группировке.

Изначально актер пробовался на другую роль в ленте. Он проходил кастинг на роль брата Марата Вовы, но кастинг-директор предложила ему попробоваться на персонажа Андрея, но и этот герой не подходил под внешность артиста, поэтому Минекаев выучил еще и текст для проб на Марата.

Спустя время с ним встретился Жора Крыжовников. Он сказал актеру, что тот по возрасту больше подходит на роль Вовы, но внешне больше похож на 15-летнего Марата и утвердил его. На съемках Рузилю Минекаеву пришлось играть много сцен с драками. Так, в одном из эпизодов его героя избивает отец, которого сыграл актер Сергей Бурунов.

«У нас было немного смен вместе, поэтому мы особо не успели пообщаться. Но я точно помню, что в сцене, когда отец бил Марата, Сергей делал это с полной отдачей. Он разве что кулаком меня сильно не ударил, все же в этом плане был аккуратен. А все остальное прилетало будь здоров», — поделился артист с порталом Kinopoisk.

Актер призывает не романтизировать персонажей киноленты: «Герои делают очень плохие вещи, не думаю, что для кого-то они могут послужить примером».

Фото: Wink Рузиль Минекаев в сериале «Слово пацана»

По словам Минекаева, после премьеры сериала к нему приковано большое внимание поклонников, которые постоянно пишут и звонят ему.

«Я причем везде скрыл свои контакты, но они как-то нашли мой номер. <...>Топ вопросов, которые мне задают: а будут ли еще серии, а сколько всего серий, когда следующая. Просят даже записать кружок, с днем рождения поздравить. В целом все ок, но напрягает, когда звонят», — рассказал Рузиль Минекаев.

Что известно о личной жизни Рузиля Минекаева

24-летний Рузиль Минекаев состоит в браке. Он женат на начинающей актрисе Азизе Бемановой, которая снималась в эпизодических ролях в сериалах «И снова здравствуйте!», «Два холма» и «Сеструха».

Пара познакомилась во время учебы в училище в Казани, в 2023 году у них родился сын. Минекаев с супругой проживают в Москве.

«Я всегда знал, что уеду в Москву. Мне всегда хотелось чего-то большего, например яркой кинокарьеры. А в Татарстане снимают не так уж много фильмов», — поделился актер.

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