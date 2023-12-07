Рыжий из «Иванушек» рассказал о ляпах в сериале «Слово пацана» Григорьев-Апполонов: настоящие пацаны не слушали «Ласковый май» в детстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко

Вокалист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал журналистам за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», что смотрел сериал «Слово пацана» и нашел в нем ляпы. По словам Рыжего из «Иванушек», настоящие пацаны не слушали «Ласковый май» в детстве, передает корреспондент NEWS.ru.

Ляпы в сериале есть. Опять же, «Ласковый май». Чтобы казанские чуваки, а я в 1988 году был в Казани и на меня с моей компанией была атака гопников с цепями, это было очень жестко. Они «Ласковый май» точно не слушали, — заявил Григорьев-Апполонов.

Другим ляпом он назвал сцену инцидента с учительницей.

И представьте себе вы, каждый даже самый хулиганистый. Кто снимет шапку с учительницы своей? Это дикий косяк. Даже дикий дибил, гопник, этого бы не сделал, — подчеркнул Рыжий из «Иванушек».

По его мнению, хотя «косяки» в сериале есть, «в целом атмосфера передана хорошо». Григорьев-Апполонов считает, что фильмы для того и выпускаются, чтобы «как бы рассказывать» об эпохе. Однако это не значит, что надо брать с них пример, добавил вокалист «Иванушек».

Ранее российская музыкальная группа «Иванушки International», основанная в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко, готовится отмечать 30-летие коллектива. Вокалист Кирилл Туриченко рассказал, что частью масштабных мероприятий станет выход в 2024 году сериала о группе.