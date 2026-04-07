Тень головы Саида, русский гарем Абдуллы: киноляпы в «Белом солнце пустыни»

Фильм режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» с апреля 1971 года стал культурным ритуалом для советских и российских космонавтов. Его смотрят перед полетами в обязательном порядке. Исполнитель роли Товарища Сухова Анатолий Кузнецов считал, что космонавты могут научиться у героев ленты сдержанности. Зрители любят картину за интересный сюжет и яркие шутки, но не обращают внимания на присутствие в ней киноляпов, которые не умаляют достоинств фильма.

Тень головы Саида, жена с пустыми ведрами

В начале картины главный герой, красноармеец Федор Сухов, возвращается домой после Гражданской войны к жене Катерине Матвеевне. Встретив в пустыне закопанного Саида (Спартак Мишулин), опытный воин не спешит его раскапывать, ведь это может быть ловушкой. Если обратить внимание на тень головы Саида, то можно подумать, что товарищ Сухов просидел на песке полдня. Сначала тень находится слева, потом — справа.

Жена Сухова на общем плане несет полупустые ведра — воды в них не видно. На крупном плане, наоборот, ведра до самых краев заполнены водой. Кроме того, неся коромысло, любезная Катерина Матвеевна умудряется двумя руками поддерживать подол, переходя через ручей.

Русскоязычный гарем Абдуллы

Женщины из гарема Абдуллы — важные персонажи фильма. Не все исполнительницы этих ролей были профессиональными актрисами. Сыгравшая Зухру Татьяна Ткач, например, снималась в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Золотая мина» и других. Кроме того, с 1971 года она работала в Театре драмы и комедии (сейчас — театр «На Литейном») в Санкт-Петербурге.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни». 1970 год. Режиссер Владимир Мотыль Фото: В. Манешин/РИА Новости

Исполнительница роли Гюльчатай Татьяна Федотова училась в хореографическом училище имени А. Я. Вагановой в Ленинграде (сейчас — Академия Русского балета). «Белое солнце пустыни» стало первой и единственной картиной в ее фильмографии, зато многие годы Федотова работала в танцевальном ансамбле «Ленконцерта».

Хафизу сыграла Велта Деглав. Она проживает в Латвии и занимается политикой. Роль колоритной жены Зарины исполнила инженер Алла Лименес. Ее персонаж говорит всего одну фразу — «Мне кажется, господин нас бросил». Роль Джамили исполнили поочередно три артистки — Татьяна Кричевская, Галина Дашевская и Галина Умпелева.

Съемки проходили на побережье Каспийского моря в жаркую погоду. Девушкам было тяжело сниматься в многослойной восточной одежде, поэтому в некоторых сценах под накидками скрывались солдаты расположенной неподалеку воинской части. Режиссер и артисты порой сами путали «жен Абдуллы». Например, в одной из сцен высокую женщину в желтой чадре Сухов называет Саидой, в следующем эпизоде ее же именуют Хафизой. Но главный киноляп заключался в том, что восточные жены весьма бойко понимали и говорили по-русски.

Оружие из будущего

Как и в любом вестерне, в «Белом солнце пустыни» много оружия и перестрелок. Не обошлось без накладок.

Действие фильма происходит в 1920-х годах после Гражданской войны, однако в кадре фигурирует оружие, которое появилось значительно позже. Например, Сухов пользуется револьвером системы Нагана (авторами модели были братья Эмиль и Леон Наганы) в модификации 1930-х. Петруха (актер Николай Годовиков) стреляет из модели винтовки Мосина, которую начали выпускать в 1930 году. Карабин Саида тоже из будущего, при этом герой стреляет раз за разом, не передергивая затвор.

В фильме сначала появляется пулемет Льюиса. Это известное оружие Первой мировой войны, ошибки тут нет. Но затем в кадре можно увидеть пулемет системы Дегтярева, поступивший на вооружение Красной армии лишь в конце 1920-х.

Актеры Анатолий Кузнецов (слева) в роли Сухова и Спартак Мишулин (справа) в роли Саида в фильме «Белое солнце пустыни» (режиссер — Владимир Мотыль) Фото: РИА Новости

В чем секрет успеха фильма «Белое солнце пустыни»

Советская киноцензура раскритиковала фильм за то, что жители Востока были показаны врагами революции. Ленту могли бы не пустить в прокат, поскольку ее забраковала комиссия Госкино. Однако картину посмотрел генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Ему понравился первый советский вестерн. Распоряжением генсека фильм «Белое солнце пустыни» попал в прокат, где прошел с огромным успехом.

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru объяснил, что в те годы было мало массового кино, интересного и понятного миллионам зрителей — простому народу. Фактически этот фильм стал первым.

«К тому времени зрителей распугали шестидесятники своими интеллигентными и утонченными картинами. Чтобы народ вернулся в кинотеатры, было создано отдельное творческое объединение. Эта лента стала их первой ласточкой. При этом руководителю структуры Григорию Чухраю этот фильм не нравился. Он понимал, что если проект окажется провальным, то объединение закроют. К счастью, этого не произошло — фильм получил огромную зрительскую любовь на многие годы», — сказал Шпагин.

Критик добавил, что сценаристам и режиссеру удалось создать особый кайфовый мир, а также угадать героя. Он очень симпатичный и главное — наш, свой, красный.

