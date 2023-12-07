Группа «Иванушки International» рассказала о встрече 30-летия коллектива Туриченко: в 2024 году выйдет сериал о создании группы «Иванушки International»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Группа «Иванушки International»

Российская музыкальная группа «Иванушки International», основанная в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко, готовится отмечать 30-летие коллектива, сообщил журналистам за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» вокалист Кирилл Туриченко. По его словам, частью масштабных мероприятий станет выход в 2024 году сериала о группе, передает корреспондент NEWS.ru.

Группа готовится к 30-летию. В этом году сняли фильм про «Иванушек», а также у нас планируется в следующем году фантастический сериал о группе «Иванушки», о создании группы «Иванушки». Долгожданный, — рассказал Туриченко.

Он добавил, что большие концерты коллектива прошли в московском «Крокусе», с этой программой музыканты намерены объехать всю «нашу огромную страну».

Ранее певица Люся Чеботина заподозрила бойфренда своей коллеги Клавы Коки в нарциссизме. За кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ ТВ!» ей показали несколько фото, на одном из которых был запечатлен полуобнаженный блогер и исполнитель Дава с розой в руках. Певица заявила, что если бы ее мужчина фотографировался вот так, то он бы сразу перестал бы быть ее мужчиной. В ответ на это журналист показал ей фото бойфренда Клавы Коки, на которой тот также был изображен с голым торсом. И этот тоже нарцисс, констатировала Чеботина.