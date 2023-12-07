«Клава, заканчивай»: Чеботина назвала бойфренда Коки нарциссом Люся Чеботина назвала бойфренда Клавы Коки нарциссом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Люся Чеботина заподозрила бойфренда своей коллеги Клавы Коки в нарциссизме. За кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ ТВ!» ей показали несколько фото, на одном из которых был запечатлен полуобнаженный блогер и исполнитель Дава с розой в руках.

Если бы мой мужчина фотографировался вот так, то он бы сразу перестал бы моим мужчиной. Для меня это очень странная и сомнительная фотография. Она означает, что он нарцисс! — заявила певица.

В ответ на это журналист показал ей фото бойфренда Клавы Коки, на которой тот также был изображен с голым торсом.

И этот тоже нарцисс. Клава, заканчивай! — призвала Чеботина.

Ранее певица призналась, что хотела бы быть похожей на артистку Ольгу Бузову, которая обладает неповторимой харизмой из-за своей искренности и естественности. По мнению Чеботиной, это является секретом ее бешеной популярности, к тому же звезда в любой сфере деятельности выкладывается по максимуму и достигает успеха.