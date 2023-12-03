Героиню Пересильд «изнасиловали» в «Слове пацана»: что сказал Учитель Анна Пересильд: мой первый поцелуй был на съемках «Слова пацана»

Фото: Wink

Анна Пересильд

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна рассказала о съемках в российском сериале «Слово пацана». Как девушка прокомментировала сцену с изнасилованием и правда ли, что ее первый поцелуй был в кадре?

Что Анна Пересильд рассказала о поцелуе в «Слове пацана»

В пятой серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» героиня 14-летней Анны Пересильд Айгуль целуется с героем Рузиля Минекаева Маратом. Актриса призналась, что на площадке произошел первый поцелуй в ее жизни.

«С поцелуем в губы... Это был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй. Я переживала, но мне повезло с моим партнером, он относился ко мне прямо как с сестренке, это было очень классно. Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал», — рассказала Анна во время онлайн-эфира в соцсетях.

Сцена с поцелуем Айгуль и Марата вызвала бурные обсуждения у зрителей. Поклонники оказались смущены, что партнер Пересильд по съемкам старше нее на 10 лет, женат и воспитывает ребенка.

«Поцеловал девочку 14 лет, когда тебе 20, и это нормально?» — возмутилась одна из пользовательниц.

«Лиха беда начало! <...> Чем еще зрителя привлечь, когда нечем больше. <...> Наипростейший способ войти в профессию», — отметил другой.

«Он актёр, а это был сценарий. Так что не он выбирал, и у них ненастоящие поцелуи иногда», — заступилась за артистов другая.

Что известно о сцене изнасилования в «Слове пацана» с Анной Пересильд

После того как Айгуль начинает встречаться с Маратом, она идет работать в видеосалон Вовы Адидаса: считает деньги и рисует расписание показов фильмов. В один из вечеров в клуб врывается толпа парней из соседнего района, которая устраивает погром и пытается украсть видеомагнитофон. Айгуль бросается за техникой и в итоге хулиганы увозят ее с собой.

Позднее в фильме показывается кадр, как молодые люди и девушка сидят в кафе. Айгуль держит в руках магнитофон и отказывается есть со своими похитителями, хотя те обещают ее не трогать. Пока их главарь Желтый ездил на разборки с другими парнями, его подчиненный Прилипала изнасиловал девушку.

Этот фрагмент в пятой серии Анна Пересильд не стала комментировать.

Фото: WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Ситуацию комментировал отец Анны Алексей Учитель еще до выхода сериала. Он был против участия дочери в этой сцене.

«Мы с Юлией подписывали все сцены, визировали их. Там у Ани жуткая роль. У нее не просто любовная сцена, а трагическая — изнасилование и прочее. Я был против, потому что это влияет на психику, но все-таки решили, что для опыта нужно... Плюс с таким режиссером поработать. Но была некая внутренняя борьба, сомнения, как сцена будет выглядеть», — говорил Учитель.

Всего «Слово пацана» включает восемь серий. Посмотреть ленту можно в онлайн-кинотеатрах Start и Wink. Показ пятого эпизода состоялся 30 ноября, шестая серия выйдет 7 декабря, седьмая — 14 декабря, восьмая — 21 декабря. По словам авторов, у всех главных героев в финале плохой конец.

Как Пересильд и Учитель отнеслись к съемкам дочери в «Слове пацана»

14-летняя актриса призналась, что родители были скептически настроены по отношению к ее съемкам в сериале. Отец, по словам Анны, оказался настроен против из-за обилия откровенных и жестоких сцен в картине. Несмотря на желание Учителя уберечь дочь от непростой роли, девушка все же смогла его уговорить на съемки.

«Не могу сказать, что он запрещал сниматься в сериале. Мне сложно что-то запретить. Он был против, скорее. Тяжелый сценарий, тяжелая роль. <...> Но я его как-то переубедила. Это было очень тяжело и долго, но я это сделала. Сказала, что мне это очень интересно, что я должна там сниматься», — рассказывала Анна Пересильд.

Мать девочки тоже не поддерживала идею дочери, однако, по словам юной актрисы, со временем смирилась с ее выбором.

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