Дети Алексея Учителя: кто они, от кого рождены, какие отношения с отцом Алексея Учителя заметили в компании Софьи Мелединой и ее дочери от режиссера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Учитель

Режиссера Алексея Учителя заметили в компании Софьи Мелединой и их дочери. Сколько всего детей у кинематографиста, от кого они, общаются ли с отцом?

Что известно о Мелединой

В СМИ давно ходили слухи, что 72-летний режиссер встречается с 26-летней девушкой. Корреспондент Super.ru заметил пару на недавней премьере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», которая прошла в кинотеатре «Художественный». Меледина и Учитель сели в кинозале и что-то оживленно обсуждали, а после мероприятия отправились вместе в квартиру в доме на Патриарших прудах.

В 2016 году Меледина поступила на режиссерский факультет ВГИКа. Девушка обучалась в мастерской Учителя. В 2021 году она приступила к съемкам своего первого полнометражного фильма «Миттельмарш» о молодых активистах, борющихся за сохранение исторического здания. Художественным руководителем картины стал Учитель.

«Я считаю, что это самая сильная мастерская во ВГИКе. Не хочу никого обидеть, но Алексей Ефимович действительно крутой преподаватель», — говорила Меледина в интервью YouTube-каналу «Первый раз».

Фото: Социальные сети Софья Меледина с дочерью

Девушка не скрывала, что у нее есть дочь Нина, которую она родила 11 февраля 2021 года. Девочка появилась на свет в роддоме при государственной клинической больнице № 29. Девушка называла себя «плохой матерью» и «плохим режиссером». Имя отца девочки Меледина предпочитала держать в секрете, однако СМИ указывали на «совпадение»: мать Учителя зовут Нина Войцеховская.

Несмотря на то, что пара не афишировала отношения, поклонники и журналисты, следящие за соцсетями, заметили, что Меледина с дочерью следовали за режиссером везде. Например, вместе с Ниной девушка в августе 2022 года отправилась в Выборг на фестиваль «Окно в Европу», где был представлен фильм Учителя «Прогулка».

От кого еще у Учителя есть дети

На премьере мероприятия «Слово пацана. Кровь на асфальте» присутствовала бывшая возлюбленная режиссера актриса Юлия Пересильд, которая родила от Учителя двоих дочерей — Анну и Марию. 14-летняя и 10-летняя девочки позировали вместе с матерью на красной дорожке.

Пересильд и Учитель также держали свои отношения в тайне на протяжении 10 лет. Пара постоянно выходила вместе в свет, но режиссер утверждал, что актриса была просто его музой. Тишина была нарушена лишь в 2017 году, когда пару заметили гуляющими вместе не только на улице, но и в магазине.

«Отец моих детей — Алексей Учитель. Алексей хороший папа, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: «Ай, мамочка! Зачем вы это сделали?» — сообщила тогда Пересильд.

Известно, что дочери режиссера и актрисы записаны на фамилию матери, хотя и признаны отцом. Учитель подчеркивал, что никогда не отказывался от детей.

«Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть», — поделился Учитель в интервью Сергею Майорову.

После расставания с Учителем актриса нашла нового спутника. Сейчас она встречается с актером Михаилом Тройником, с которым познакомилась на съемках драмы «Вызов». Артист часто поддерживает Пересильд на премьерах и появляется с ней на красных дорожках.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юлия Пересильд

На ком женат Учитель

Единственной официальной женой режиссера является Кира Саксаганская. Учитель состоит с ней в законном браке 42 года. В 1992 году Саксаганская родила режиссеру сына Илью. Впоследствии он окончил ВГИК и, следуя по стопам отца, начал снимать фильмы.

Поддерживает ли Учитель отношения с детьми

Режиссер поддерживает хорошие отношения с Пересильд и совместными детьми. 1 сентября он традиционно провожает девочек в школу и всегда интересуется их делами. По словам актрисы, отец готов прийти им на помощь в любую минуту.

Говоря о сыне от Саксаганской, режиссер отметил, что лишь однажды приехал на съемочную площадку сына и его визит закончился не лучшим образом. Как рассказал Учитель, Илья подошел к отцу и попросил уйти, поскольку тот начал указывать на ошибки, едва не подорвав авторитет отпрыска.

«Я пробыл там час. Как профессионал увидел ошибки, начал поправлять сына. После этого он подошел ко мне и попросил уйти. Конечно, я его понимаю. Тут дело не в критике, а в авторитете на съемочной площадке, который я мог разрушить», — сказал режиссер, не сдержав слез.

Что касается самой младшей дочери Нины, то, судя по опубликованным в Сети фотографиям, режиссер активно вовлечен в процесс воспитания двухлетней девочки.

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