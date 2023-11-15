Выход из бизнеса, разлад с дочерью, маленькая пенсия: как живет Боярский Baza: певец Михаил Боярский передал свои доли в трех бизнесах другим людям

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский передал свои доли в трех бизнесах другим людям. Почему он это сделал, как зарабатывает на жизнь?

Из какого бизнеса вышел Боярский

Боярский за последние полгода передал доли в трех разных фирмах, сообщает Telegram-канал Baza. По информации журналистов, артист был совладельцем ряда компаний: «Лайт» и «Автотранс» занимались арендой и управлением имуществом, «Авторгрупп» осуществляла деятельность в области права, а «Хаус-Маркет» — подготовку к продаже собственного нежилого недвижимого имущества.

По данным Baza, с лета 2023 года Боярский решил выйти из бизнеса: в июле он передал долю в размере 30% в организации «Лайт» своему родственнику Николаю Боярскому. Уже в октябре, по информации журналистов, артист переоформил собственную долю в компании «Хаус-Маркет» на Альфию Тенишеву, а 2 ноября — в фирме «Автотранс» на Елену Косцову.

Как Боярский зарабатывает на жизнь

Летом сообщалось, что народный артист РСФСР Михаил Боярский получает небольшую пенсию. По информации KP.ru он, получает 20 тысяч рублей каждый месяц. В 2019 году в беседе со Starhit он отмечал, что гипотетически может прожить на такую сумму.

«У меня бюджет очень подвижный, — подчеркивал актер. — Взять и прожить на 20 тысяч рублей в месяц пока не пробовал. Но, думаю, при необходимости мне хватит и этой суммы. Хотя я не рассчитываю на пенсию, потому что у меня есть актерский заработок», — говорил он.

Театральный продюсер Евгений Морозов объяснял, что большую часть средств артист зарабатывает с помощью гастролей. По его словам, за проведение корпоратива Боярский в среднем получает миллион рублей, если выступает с 40-минутной программой.

Кроме того, артист снимался в кино. Например, в августе был опубликован первый трейлер к двум фильмам «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» с участием Боярского.

Вместе с тем в марте 2023 года артист заявил о завершении театральной карьеры. Актер долгое время состоял в труппе Театра имени Ленсовета.

«Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу», — сказал тогда Боярский.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера фильма «Гардемарины 1787. Война»

Что известно о здоровье Боярского

В 1994 году у артиста обнаружили диабет. В 2021 году артист заболел коронавирусом. Его доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга. Сообщалось, что болезнь протекала легко, поскольку Боярский привился от COVID-19.

Впоследствии артист рассказывал, что тяжело справляется с последствиями перенесенного коронавируса. По его словам, из-за постковидного синдрома он стал «глупее» и менее подвижен.

«Я не восстановился еще до конца: всё очень сложно. Эта зараза все-таки надолго. После ковида я глупей стал намного, не такой подвижный, как ранее. Постковидный синдром — это чудовищное состояние, очень неприятное. Он у меня до сих пор не прошел», — говорил Боярский.

Какие у Боярского отношения с дочерью

В 2019 году в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» Боярский заявил, что не гордится ни одной ролью дочери Елизаветы. По его мнению, то, чем занимается актриса, является «романтической юностью».

«Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей и что рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность», — сказал артист.

Вместе с тем Боярский тепло отзывается о четверых внуках: 25-летней Екатерине, 15-летней Александре, 11-летнем Матвее и пятилетнем Григории. В 2021 году он поделился переживаниями за дочек Сергея и сына Елизаветы, которые редко видятся с родителями.

«Внуки проявляют себя как дети. Они непосредственные и очаровательные. Смотреть на них одно удовольствие», — говорил Боярский о младших внуках.

В октябре в Сети появились слухи, что дочь может подарить Боярскому пятого внука. Во время одной из пьес на сцене Московского театра поклонники заметили округлившийся живот артистки, когда та вышла на поклон.

«Будете много знать, скоро состаритесь», — заявила Боярская.

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