Голая Боярская: зачем разделась дочь певца, сколько на этом заработала Дочь Боярского Елизавета снялась обнаженной для сериала «Цикады»

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Елизавета Боярская

В Сети появились фотографии, на которых российская актриса и дочь известного артиста Михаила Боярского Елизавета абсолютно голая. Зачем артистка разделась, сколько на этом заработала?

Откуда новые фото голой Боярской

Новые фотографии обнаженной Боярской — это кадры из сериала «Цикады». В одной из сцен проекта актриса участвует в постельной сцене. В обнаженном виде ее героиня Оксана показывается со спины и сидящей в пол-оборота.

Действие «Цикад» разворачивается вокруг трагедии на подростковой вечеринке, после которой родители узнают, какую жизнь на самом деле ведут их взрослеющие дети.

Сколько Боярской платят за постельные сцены

Актриса снимается в откровенных сценах с 2006 года. Впервые это произошло на съемках мелодрамы Аллы Суриковой «Вы не оставите меня». Партнером по постельной сцене стал российский актер Александр Балуев. Позднее Боярская участвовала в откровенных сценах в сериале «Куприн. Впотьмах». Ее грудь долго обсуждали в Сети после «Оптимистов», партнером по съемкам в которых был Сергей Безруков.

В 2022 году Боярская снялась в сериале «Без правил», в котором сыграла предпринимательницу, столкнувшуюся с мафиози. Постельная сцена, партнером по которой стал Константин Крюков, показалась зрителям крайне реалистичной, однако оценки были неоднозначны.

В марте 2023 года продюсер Евгений Морозов рассказал KP.RU, что гонорар Боярской составляет около полутора миллионов рублей за один съемочный день.

«Самой дорогой актрисой в кино по-прежнему является <...> Лиза Боярская. Там ставка — 1,5 млн за смену. Лиза уже обошла по гонорарам своего отца Михаила Боярского, тариф которого — миллион рублей за съемочный день», — рассказал Морозов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Боярская

Как отец и муж Боярской отреагировали на интимные фото

В июне 2022 года в интервью Федору Бондарчуку актер Максим Матвеев рассказывал, что доверяет супруге. В браке они воспитывают двоих детей. По его словам, он не препятствует участию жены в постельных сценах.

«Для меня нет в этом преграды какой-то. Чтобы я сказал: „Не вздумай здесь сниматься“?! Да боже упаси! Наоборот, интересно. Если я вижу в ней потребность сделать что-то, то тут, конечно, все карты в руки», — заявил Матвеев.

Матвеев подчеркивал в интервью, что не против откровенных сцен.

«Сексуальная энергия трансформируется в творческую или даже религиозную. Это же сублимация, которая имеет разные свойства выражения. Круто в этом купаться», — признался Матвеев.

В 2019 году в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» отец Елизаветы Михаил Боярский заявил, что не гордится ни одной ролью дочери. По его мнению, то, чем занимается артистка, является «романтической юностью».

«Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей и что рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность», — сказал артист.

Что сказали в Сети о голой Боярской

Подписчики журналистки Ксении Собчак в комментариях разделились на два лагеря. Часть пользователей оказалась восхищена смелостью Боярской.

«Какая красивая фигура», — написала подписчица.

«Видела ее работы в театре много раз — великолепная!» — поддержала ее другая.

Некоторым подписчикам не понравилась фигура Бояркой.

«Честно говоря, попа не для показа...так себе, подкачать надо...расплывчатая», — написали в комментариях.

Некоторые даже предположили, что бедра в «Цикадах» обнажила не дочь известного актера. Пользователи посчитали, что вместо Боярской в постельной сцене снималась дублерша.

«А вы уверены, что это она... может быть дублерша... а фигурка хороша...» — написала одна из пользовательниц.

«В таких сценах обычно снимают дублеров, это дублер», — добавила другая.

Читайте также:

Откровенные фото и танцы в кабаре: куда пропала Муцениеце

Брежнева впервые высказалась о разводе с Меладзе

Хабенский, Машков, Пересильд: кто стал лучшими актерами и актрисами года