Брежнева впервые высказалась о разводе с Меладзе Вера Брежнева не стала комментировать причину ее развода с Константином Меладзе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Вера Брежнева отказалась комментировать ее развод с композитором и продюсером Константином Меладзе, сообщает украинское издание ТСН. Звезда рассказала, что сейчас в Сети распространяется много домыслов об их расставании, однако пара хотела бы сохранить право не реагировать на это.

В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать, — сказала Брежнева.

Артистка попросила уважать принятое решение. Меладзе и Брежнева состояли в браке на протяжении восьми лет — в 2015 году они сыграли свадьбу. Совместных детей у них не было.

Недавно певица опубликовала свой первый альбом на украинском языке. В посте о новых композициях она написала, что в ее мини-сборнике собрано все: «развод, трансформация, благодарность, музыка и голос». Брежнева отмечала, что на фоне расставания у нее развилась депрессия.

После этого в СМИ стали появляться публикации том, что продюсер сблизился с одной из солисток «ВИА Гры» 22-летней Софьей Тарасовой. Поводом для этого стал выпуск совместной композиции Меладзе и певицы. Трек показался публике слишком романтичным, а обложка к нему, на которой Тарасова прижимается к продюсеру, только подлила масла в огонь.

После стало известно, что после развода с Меладзе Брежнева лишилась особняка в итальянской Тоскане, где жила последние годы. Сообщается, что продюсер купил недвижимость до брака с певицей, а значит, она не сможет на нее претендовать. Бывшие супруги все еще владеют двумя общими домами в Италии: в Форте-дей-Марми и в частном районе неподалеку от озера Гарда. По приблизительным оценкам риелторов, каждая вилла стоит от €2 млн.