Сериал «Слово пацана»: где смотреть онлайн, сколько серий Премьера пятого эпизода сериала «Слово пацана» состоится 30 ноября

Фото: Wink

В ноябре в России стартовал показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Где можно посмотреть картину, сколько всего будет серий и как отреагировала общественность на проект?

Где смотреть «Слово пацана» и сколько в нем эпизодов

Премьера сериала состоялась 9 ноября. Посмотреть ленту можно в онлайн-кинотеатрах Start и Wink.

На настоящий момент для просмотра доступны четыре серии. На платформе Wink первый эпизод можно посмотреть бесплатно, далее сервис предлагает оформить подписку.

Всего «Слово пацана» включает в себя восемь серий. Показ пятой состоится 30 ноября, шестой — 7 декабря, седьмой — 14 декабря, восьмой — 21 декабря. Продолжительность одного эпизода — около 50 минут.

О чем сериал «Слово пацана»

Действие картины разворачивается в 1980-х годах в Казани, перед наступлением перестройки. В центре сюжета — жизнь обычных советских школьников, которые оказались вовлечены в молодежные криминальные группировки того периода.

Сериал построен из цепочек разных ситуаций. Среди героев — бывший «король двора», вернувшийся с войны в Афганистане, его младший брат, а также застенчивый подросток-пианист, которого воспитывает мать-одиночка. В «Слове пацана» несколько сюжетных линий переплетаются в одну.

Основным персонажем является 14-летний подросток по имени Андрей, который становится членом одной из молодежных уличных группировок, чтобы получить защиту с их стороны. Параллельно показывается история его взаимоотношений с молодой сотрудницей милиции Ириной.

Сериал основан на «казанском феномене». Под этим понятием имеются в виду существовавшие в предперестроечные годы в Казани и других городах банды советских подростков. Они объединялись по принципу проживания в том или ином районе или дворе и устраивали массовые драки за территории, а также были связаны с криминалом. На уличном жаргоне это называлось «делить асфальт».

Фото: Wink

Кто снялся в «Слове пацана», кто режиссер

Создателем, сценаристом и режиссером ленты выступил Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин). Он известен по работе над такими проектами, как сериал «Звоните ДиКаприо!», фильмы «Горько!», «Горько-2», «Елки новые» и «Лед-2».

В картине снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Никита Кологривый, Юлия Александрова и другие.

Что за песня из сериала «Слово пацана», почему популярна

Саундтреком к сериалу стала композиция дуэта «Аигел» под названием «Пыяла». Песня обрела популярность в соцсетях, под нее подростки активно создают и публикуют контент. Трек был записан в 2020 году, однако попал в тренды сейчас благодаря «Слову пацана».

Текст песни «Пыяла» звучит на татарском языке. В треке присутствуют фразы: «Ты стреляешь в стакан любви — пусть смотрят» и «Ты разбиваешь стакан истинного счастья».

Сейчас песня «Пыяла» занимает первую строчку в топ-200 российских треков и второе место — в топ-10 мировых в приложении Shazam — проекте для распознавания метаданных музыки, фильмов, рекламных роликов и телешоу по аудиофрагменту.

Как на сериал отреагировала общественность

«Слово пацана» вызвал большой интерес у зрителей и общественные споры. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обвинила фильм в «романтизации бандитизма», призвав Роскомнадзор проверить ленту на соответствие «традиционным духовно-нравственным ценностям».

«Мы наблюдаем, как средствами искусства через данный фильм идет распространение преступной идеологии, подростками создаются группы и совершаются противоправные действия, транслируемые в фильме», — заявила она.

После выхода «Слова пацана» подростки в Сармановском районе Татарстана создали Telegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в прошлом казанских ОПГ. Несовершеннолетние поделили район на сферы влияния и в созданных каналах назначали «стрелки» своим оппонентам. Видео потасовок они выкладывали в мессенджерах.

Во вторник, 28 ноября, полицейские установили личности детей, которые устраивали «бои» в стиле сериала. Правоохранители провели беседы с ними и родителями.

Солистку группы «Аигел» Айгель Гайсину, которая исполняет саундтрек к фильму, могут проверить из-за ее высказываний с критикой СВО, заявила NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

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