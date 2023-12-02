Правда ли, что Юлия Пересильд тайно вышла замуж: кто стал ее супругом Юлия Пересильд могла тайно выйти замуж за актера Михаила Тройника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Пересильд и актер Михаил Тройник

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд могла тайно выйти замуж за коллегу по цеху Михаила Тройника, с которым она познакомилась на съемках картины «Вызов». Что об этом известно?

«Тут с мест сообщают, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник поженились», — сообщили авторы Telegram-канала «Героиня Татлера».

Подробности свадебного торжества артистов не раскрываются.

Что известно о личной жизни Пересильд

На протяжении многих лет Юлия Пересильд не говорила о своей личной жизни. Она часто выходила в свет с режиссером Алексеем Учителем. Паре приписывали роман, но деятель искусства утверждал, что Пересильд является его музой.

В 2009 году у незамужней актрисы родилась дочь Аня, а в 2012 году — Маша. Тогда СМИ утверждали, что отцом девочек является Учитель, который постоянно появлялся с ними на мероприятиях и прогулках. При этом режиссер жил с Кирой Саксаганской, подарившей ему сына Илью.

В 2017 году Пересильд сделала официальное заявление и призналась в том, что воспитывает детей от Учителя.

«Отец моих детей — Алексей Учитель. Алексей — хороший папа, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: „Ай, мамочка! Зачем вы это сделали?“» — сообщила она.

При этом деятель искусства не разводился. Пересильд утверждала, что не ревнива и не видит смысла в штампах в паспорте.

«У меня столько подруг, которые неоднократно были в загсах, в фате, в белых платьях. Каждый раз это очень красиво, но к счастью не имеет отношения. Ну, не сложилось у меня в наивном возрасте с этим, а сейчас, конечно, кроме юмора и жизненного опыта своих друзей и воспоминаний, у меня ничего не осталось. Может, когда-нибудь мое отношение изменится. Посмотрим. Жизнь долгая, разная, неожиданная», — говорила актриса.

В 2021 году в Сети появились слухи о расставании Пересильд и Учителя. Артистка тоже намекала на разрыв.

«Девочки общаются с отцом, он им очень нужен. Все остальное — ерунда. И, конечно, я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе... Я о таком мечтаю. Это невозможно организовать. Здесь стратегию не построить, это что-то божественное. К сожалению, мне пока так и не встретился человек, который сказал бы: „Пошли замуж!“» — жаловалась она.

Когда Пересильд полетела в космос ради съемок фильма «Вызов», то поклонники спрашивали у нее, не против ли был Учитель. Тогда актриса официально сообщила, что они уже несколько лет не вместе. При этом сохранили хорошие отношения ради детей.

Что известно о возможном муже Пересильд

По информации Telegram-каналов, Юлия Пересильд вышла замуж за Михаила Тройника. Актеры познакомились на съемках «Вызова».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Михаил Тройник и актриса Юлия Пересильд на премьере фильма «Вызов»

В прошлом году пара впервые вышла в свет вместе. Кроме того, Пересильд представила избранника дочкам от Алексея Учителя и отпраздновала с ним наступление 2023 года. В июле этого года артисты вместе отдыхали в Таиланде.

Тройник начал сниматься в кино в 2014 году. Он дебютировал в фильме «Однажды», где сыграл вместе с Дарьей Мельниковой. Также актер принимал участие в проектах «Беспокойный участок», «Комбинат „Надежда“», «Красный русский», «Метод», «Филфак» и других.

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