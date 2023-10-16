«Просил не вызывать скорую»: что известно о жизни и смерти Гладкова Композитор советского кино и мультфильмов Геннадий Гладков умер в 88 лет

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Народный артист России, автор музыки к более чем 100 фильмам Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет. Чем запомнится композитор, что известно о его последних днях жизни?

Что известно о смерти Геннадия Гладкова

О кончине композитора 16 октября сообщил его помощник и менеджер Малик Аминов. По его словам, сейчас родственники решают вопрос похорон и церемонии прощания с артистом.

«Геннадий Игоревич умер сегодня», — сообщил Аминов.

По данным Mash, Геннадий Гладков умер в своей квартире в Москве, причиной смерти мог стать возраст композитора.

Народный артист собирался вечером 16 октября посетить «Геликон-Оперу», где должен состояться показ спектакля «Старший сын», музыку к которому он написал, сообщает MK.RU. Ухудшение самочувствия Гладков почувствовал ранним утром.

«Гладков очень волновался перед предстоящим визитом и даже попросил сиделку (домработница находилась при нем круглосуточно) позавтракать пораньше. Однако после 6 часов утра у него резко затруднилось дыхание. Композитор просил не вызывать ему скорую, однако домработница пригласила врачей, памятуя о том, что Гладков не так давно пережил инсульт», — уточнил источник.

Прибывшие на место медики не смогли спасти композитора.

Что известно о последних годах жизни Гладкова

Геннадий Гладков не прекращал писать музыку в последние годы своей жизни. В начале 2023 года он признался, что у него грандиозные планы на работу. На тот момент композитор занимался написанием музыки к балету по сказке Алексея Толстого «Синица» и сочинял вокальные композиции на стихи сценариста и поэта Геннадия Шпаликова.

«Но суетная жизнь не дает возможности все реализовать как надо. И это я не только о тревожной ситуации в мире. Я скорее о личном, частном. Вот, скажем, уезжаю я на дачу — казалось бы, сиди себе в тиши, уединении и работай. Так ведь нет же: там обязательно что-то протекает, что-то замерзло, что-то отвалилось», — поделился Гладков с газетой «Культура».

Народный артист также рассказал, что рассматривает возможность написания автобиографии, поскольку за «88 лет накопилось много историй» и ему есть чем поделиться с людьми.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков (слева направо) на репетиции концерта Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков (слева направо) на репетиции концерта Фото: Russian Look/Globalllokpress Мультипликационный фильм «Бременские музыканты» режиссера Инессы Ковалевской. Композитор Геннадий Гладков, 1969 год Фото: Russian Look/Globalllokpress Мультипликационный фильм «Бременские музыканты» режиссера Инессы Ковалевской. Композитор Геннадий Гладков, 1969 год Фото: Студия «Союзмультфильм» Мультипликационный фильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева. Композитор Геннадий Гладков, 1968 год Фото: Студия «Союзмультфильм» Мультипликационный фильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева. Композитор Геннадий Гладков, 1968 год Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости Композитор Геннадий Гладков Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости Композитор Геннадий Гладков Фото: Валерий Худяков/ТАСС Студия «Пионерия» в Железнодорожном, 1976 год Фото: Валерий Худяков/ТАСС Студия «Пионерия» в Железнодорожном, 1976 год Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год Фото: Станислав Красильников/ТАСС Концерт, посвященный 80-летию композитора Геннадия Гладкова, в Москве, 2015 год Фото: Станислав Красильников/ТАСС Концерт, посвященный 80-летию композитора Геннадия Гладкова, в Москве, 2015 год

Чем известен Геннадий Гладков

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в творческой семье. В 1959 году он окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, в 1964 году — Московскую консерваторию по классу композиции профессора Владимира Фере.

Будучи студентом, в 1961 году Гладков написал музыку к спектаклю «Друг детства» по пьесе Михаила Львовского. После этого он начал активно сотрудничать с руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым.

Геннадий Гладков написал музыку к более чем 100 фильмам. Его композиции звучат в кинолентах режиссеров Александра Серого «Джентльмены удачи», Игоря Усова и Геннадия Казанского «Новогодние приключения Маши и Вити», Марка Захарова «Двенадцать стульев» и «Обыкновенное чудо», Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других.

В 2014 году Гладков перенес инсульт. После реабилитации написал музыкальное сопровождение к фильму «Медный всадник».

Также он написал музыку к многим популярным советским мультфильмам: «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов» и другим.

В 2002 году он был удостоен звания народного артиста России. Был членом Союза кинематографистов и Союза композиторов России.

Читайте также:

Вдова Юдашкина обратилась к модельеру со словами любви

Израильский паспорт и маленькая пенсия: куда пропал звезда «Аншлага» Шифрин

Шизофрения, травмы, огород: как живет звезда «Обитаемого острова» Степанов