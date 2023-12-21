Иван Охлобыстин попал под обстрел в зоне СВО: что с ним, жив ли Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе и получил трещину в ребре

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе. Как он оказался в зоне СВО, что известно о самочувствии артиста?

Что случилось с Охлобыстиным в Донбассе

Дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина рассказала, что отец вместе с ее матерью Оксаной Арбузовой отвозили гуманитарную помощь жителям Донбасса. Как рассказала девушка, супруга Охлобыстина уехала в Ростов еще за одним грузом, а артист остался и попал под обстрел.

«Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гуманитарную помощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю», — написала Батариели-Охлобыстина.

Она добавила, что отец был в бронежилете.

Что сейчас с Охлобыстиным

Музыкант и военкор Аким Апачев сообщил в своем Telegram-канале, что актер получил небольшую трещину в ребре.

«Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре. Слава богу!» — написал журналист.

Позднее на связь вышел и сам Охлобыстин. Он подтвердил, что получил травму, однако призвал не переживать за него.

«Все нормально! Не переживаем! Да, попал под обстрел, когда отправлял гуманитарку в Донбассе. Спас бронежилет. От пули — трещина в ребре, как говорят врачи», — написал актер, добавив, что «ничего страшного» с ним не произошло.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

По словам его супруги, «патрон прошел косвенно». Сейчас Охлобыстин находится под наблюдением врачей.

Что Охлобыстин говорил об СВО

Осенью 2022 года Охлобыстин начал снимать фильм о жителях Донбасса. Актер побывал на территориях ДНР и ЛНР. По словам артиста, он не мог не поддержать людей, которые «находятся под каждодневным гнетом снарядов», и хотел показать, что в этот тяжелый момент готов помогать всем, чем нужно.

В апреле стало известно, что актер озвучил анимационные ролики о спецоперации «Азбука СВО». Как рассказал директор Охлобыстина Максим Брусницын, над видео артист работал с телефона, в «полупоходном режиме». В июне 2023 года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Политик назвал артиста настоящим другом региона.

В ноябре Охлобыстин заявил о нарастающей в мире русофобии и назвал главными причинами СВО желание «пробудить нацию» и «обрести новую государственность». По словам артиста, россияне до последнего верили в «любовь и справедливость» западных стран, но столкнулись с тем, что страну окружили натовскими базами и «заразили коронавирусом».

«Последние полтора года многие вещи поменялись местами. Что было хорошо, стало плохо. И наоборот. Взять хотя бы СВО. С одной стороны, гибнут люди. С другой — не было иного способа разбудить нацию. Ещё с десяток лет дремы, и нас бы разобрали на части», — сказал актер.

В октябре прошлого года Охлобыстина внесли в санкционный список Украины за публичные призывы к агрессивной войне. Позднее МИД Латвии ввел против него ограничения, запретив артисту въезд в страну. В июле 2023 года актер оказался под рестрикциями Канады.

Недавно стало известно, что Охлобыстин вошел в предвыборную команду президента РФ Владимира Путина. Артист надеется, что российский лидер «инициирует процесс слияния всех ныне существующих партий в одну — национал-патриотическую».

«Я выбираю Путина, потому что он сознательно лишил себя выбора. Уважаю. Голосую. Гойда, вождь!» — писал в своем канале Охлобыстин.

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