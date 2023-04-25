Охлобыстин озвучил мультфильм с обучением, как штурмовать дома

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин озвучил анимационные ролики серии «Азбука СВО» с обучением, как правильно оборудовать боевые позиции и штурмовать дома, передает «Подъем». На видео мультяшные персонажи укрепляют свои окопы, ведут уличные бои, закидывают помещения гранатами. Директор артиста Максим Брусницын подтвердил его работу над проектом, отметив, что Охлобыстин вел ее с телефона, в «полупоходном режиме».

Достоверно, что это точно он. Он сообщил, что да, озвучивал он. <...> Иван любит такие необычные проекты, нестандартные, не по кальке сделанные, а те, которые привлекают внимание, потому что искусство должно восхищать, возбуждать новые мечты, новые идеи, а не просто на телевизоре обои сменяющиеся, — сказал он.

По словам Брусницына, проект понравился и самому Охлобыстину, и силовикам, которые делились впечатлениями.

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