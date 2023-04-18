Участников СВО привлекли к воспитанию школьников Кравцов: участников СВО активно привлекают к патриотическому воспитанию школьников

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Занятия по начальной военной подготовке

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство активно привлекает участников спецоперации и ветеранов боевых действий к военно-патриотическому воспитанию учеников школ, передает «Москва 24». В ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Кравцов также выразил благодарность бойцам за их отзывчивость, готовность рассказывать детям о своем жизненном выборе и выполнении долга перед Отечеством.

Еще одно значительное направление — это военно-патриотическое воспитание. Активно привлекаем к этой работе наших героев, участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, — сообщил Кравцов.

Ранее СМИ писали, что заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко разрабатывает программу по привлечению демобилизованных военнослужащих к работе с молодежью. Данные мероприятия Росмолодежь будет реализовывать в рамках проекта «Твой герой», который позволит участникам СВО устраиваться на работу в центры патриотического воспитания, вузы, детские лагеря, военно-патриотические клубы и объединения.

В марте на базе образовательного центра «Машук» планировали начать обучение бывших военных в качестве наставников для молодежи. Кириенко отмечал, что сегодня особенно важно вовлекать молодых россиян в патриотическую деятельность.