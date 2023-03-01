Бывших военных обучат патриотическому воспитанию молодежи Обучение бывших военных в рамках наставнического проекта «Твой герой» стартует 16 марта

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что обучение бывших военных в качестве наставников для молодежи в рамках проекта «Твой герой» стартует 16 марта. Наставнический проект направлен на включение участников спецоперации в систему патриотического воспитания молодежи. Подготовка демобилизованных военнослужащих пройдет в образовательном центре «Машук», рассказал Кириенко.

Ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения для государства на самом деле не существует. При этом настоящий патриотизм требует действий. Если ты что-то по-настоящему любишь, то хочешь для этого что-то делать, — заявил замруководителя президентский администрации в ходе семинара.

Кириенко подчеркнул, что сегодня особенно важно вовлекать молодых россиян в патриотическую деятельность.

Проект «Твой герой» позволит участникам спецоперации устраиваться на работу в центры патриотического воспитания, вузы, детские лагеря, военно-патриотические клубы и объединения. Проект реализуется в рамках программы Росмолодежи «Роспатриот».

В январе Кириенко заверил, что все задачи спецоперации, поставленные главой государства, будут выполнены. По словам замглавы администрации, Россия обязательно победит, и у всех будет нормальная достойная жизнь.