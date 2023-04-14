Участники СВО займутся воспитанием молодежи «Коммерсант»: участники СВО займутся патриотическим воспитанием в школах и вузах

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) планирует в рамках проекта «Твой герой» привлечь демобилизованных военнослужащих, участвовавших в спецоперациях, для работы с молодежью, пишет «Коммерсант». Программу разрабатывает заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Целью является трудоустройство демобилизованных военных в региональные центры и клубы военно-патриотической направленности, а также детские лагеря. В долгосрочной перспективе власти рассматривают возможность использования опыта бывших бойцов в системе патриотического воспитания на основе школ и вузов.

С марта более 130 ветеранов спецопераций прошли обучение в образовательном центре «Машук». Несколько дней они участвовали в мастер-классах, где обсуждались ценностные ориентиры молодежи. В дальнейшем после возвращения домой участники спецопераций смогут рассчитывать на трудоустройство в региональные и муниципальные центры патриотического воспитания.

Первый заместитель главы думского комитета по образованию Яна Лантратова ранее предложила усилить меры поддержки вдов участников СВО. По ее словам, необходимо предоставить им отдельную квоту для бесплатного образования в вузах и возможность заключения социального контракта независимо от доходов.