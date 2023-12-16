Составлен список артистов, которые вошли в предвыборную команду Путина Варлей, Чичерина, Охлобыстин вошли в предвыборную команду Владимира Путина

Фото: Коллаж NEWS.ru

Известные российские актеры и исполнители вошли в предвыборную команду Владимира Путина. Кто из артистов будет активно поддерживать его кандидатуру в 2024 году?

Кто из артистов оказался в команде Путина

Журналисты кремлевского пула РИА Новости опубликовали неполный список команды Путина, которая будет поддерживать действующего президента на предстоящих выборах. Среди них много актеров.

Так, участником инициативной группы стал кинематографист Никита Михалков, который назвал Путина «единственным реальным лидером мировой политики».

«У нас нет другого лидера и не может быть», — объявил режиссер.

К нему присоединилась заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. По ее словам, она «поверила в Путина, когда „патриотизм“ перестал быть бранным словом».

В этот список также вошли народные артисты России Владимир Машков, Дмитрий Певцов, актер и режиссер Иван Охлобыстин. Машков на первом заседании инициативной группы подчеркнул, что «все творческие деятели будут поддерживать президента».

В ходе выдвижения Путина в качестве кандидата в президенты актер Михаил Мамаев объявил, что «с Путиным не страшно».

«За последние десятилетия у нас в стране впервые есть общенациональный лидер, за которым идет страна», — подчеркнул он.

Среди творческих людей в команде Путина оказалось немало музыкантов. Среди них директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина, а также бывший лидер группы «Лесоповал», заслуженный артист РФ Сергей Куприк.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев

Кто еще поддержит Путина на выборах-2024

Кроме представителей творческих профессий, в списках «Команды Путина» оказались общественные деятели из Общероссийского народного фронта и другие известные лица.

Среди них олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль, известный блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В списке доверенных лиц перед выборами 2024 года много военных корреспондентов, работающих в зоне СВО: военкор ВГТРК Николай Долгачев, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, военкор Первого канала Дмитрий Кулько, а также известный военный и политический обозреватель Юрий Подоляка.

Как прошло выдвижение Путина на выборы

Инициативная группа дала официальный старт предвыборной кампании Владимира Путина в качестве самовыдвиженца в ходе собрания в парке «Зарядье». В соответствии с требованиями российского законодательства группа по выдвижению в составе более 700 человек была официально зарегистрирована, после чего началось собрание.

Она единогласно выступила за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах в 2024 году. После этого певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, исполнил гимн России.

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