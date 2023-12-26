«Большая разница» возвращается в телеэфир Первый канал объявил о возвращении пародийного шоу «Большая разница»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Первый канал начнет Новый год с возвращения пародийного шоу «Большая разница». Новый выпуск программы выйдет в эфир вечером 1 января. Ведущими проекта, как и раньше, будут актеры Нонна Гришаева и Сергей Бурунов.

Зрителей первого выпуска ждут скетчи-пародии на фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Чебурашка», «Вызов», «Холоп», «Полицейский с Рублевки», «Служебный роман», «Барби» и другие. Воплощением образов займутся Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов, Максим Лагашкин, Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Дмитрий Малашенко и другие актеры.

Сергей Бурунов и Нонна Гришаева признались, что соскучились по проекту, по его образам, репетициям и съемкам, и считают его возобновление отличной возможностью вновь встретиться с дорогими им людьми.

Ранее сообщалось, что ведущими программы «Новогодняя ночь» на Первом канале станут Лариса Гузеева, Максим Аверин, Тимур Соловьев, Яна Чурикова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Юлия Барановская и Дмитрий Хрусталев. В праздничном новогоднем шоу прозвучит более 70 музыкальных хитов 2010–2020 годов.