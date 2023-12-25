Стали известны имена ведущих программы «Новогодняя ночь» на Первом канале Ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале станут Гузеева и Аверин

Фото: Дирекция общественных связей Первого канала

Ведущими программы «Новогодняя ночь» на Первом канале станут актеры Лариса Гузеева, Максим Аверин, Тимур Соловьев, телеведущие Яна Чурикова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Юлия Барановская и Дмитрий Хрусталев, сообщила NEWS.ru пресс-служба телеканала. По сообщению Первого канала, в праздничном новогоднем шоу прозвучит более 70 музыкальных хитов 2010–2020 годов.

Дорогие женщины, желаю, чтобы ваш мужчина был настоящим Дедом Морозом для вас каждый день! И совсем неважно, с бородой он или нет. Сияйте и вдохновляйте! Будьте здоровы, счастливы и любимы! — пожелала зрительницам со сцены Гузеева.

Аверин пожелал россиянам в новогоднюю ночь больше общаться вживую, а не сидеть в телефонах. Хрусталев выразил надежду, что удача в новом году будет на стороне тех, кто верит в себя. Пельш подчеркнул, как важно любить свою семью и свою страну. Галыгин пожелал зрителям быть настоящими фантазерами и напомнил, что даже несбыточные цели достижимы.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь на Первом канале пройдет праздничный хит-парад песен, в котором прозвучат песни Димы Билана и Лолиты Милявской, также с особенным номером на композицию «Цвет настроения синий» выступит Филипп Киркоров. Он вдобавок числится среди приглашенных звезд «Голубого огонька», который традиционно проводится на телеканале «Россия 1».

Эти исполнители присутствовали на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, однако руководство каналов на настоящий момент не комментировало, будут ли внесены изменения в праздничную программу на фоне скандала.