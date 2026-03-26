«Я его терпеть не мог»: Трамп уничижительно спародировал Байдена

Трамп изобразил Байдена, который не мог найти ступени на сцене

Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп на встрече с республиканцами устроил пародию на своего предшественника Джо Байдена. Он изобразил, как бывший глава Белого дома теряется на сцене, не может найти лестницу и бормочет бессвязные фразы.

Американский лидер, выступая перед однопартийцами, не упустил возможности раскритиковать экс-оппонента. Трамп заявил, что американцам нужен президент, который способен хотя бы найти ступени, намекая на многочисленные публичные инциденты с участием Байдена, когда тот терялся в пространстве.

Байден со сцены уйти не мог. Не мог найти лестницу. Людям это не нужно, им нужен президент, который может найти ступени, — сказал Трамп на встрече республиканцев.

Затем он наглядно продемонстрировал растерянность своего предшественника, кружась на месте и бормоча: «Что случилось, что случилось». Президент также прошелся по качеству выступлений Байдена, назвав их «слишком короткими — всего несколько секунд».

Я его терпеть не мог, — резюмировал Трамп, чем вызвал смех и аплодисменты присутствующих.

Ранее президент США обратил внимание, что Байден передал Киеву значительные объемы военной техники и финансовой помощи, но не позаботился о пополнении американских арсеналов. По его словам, Соединенные Штаты столкнулись с дефицитом собственных запасов боеприпасов.

