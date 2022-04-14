Лавров, Безрукова, Пускепалис: фото премьеры военного фильма «Первый Оскар»

В Москве прошла премьера нового патриотического фильма «Первый Оскар» о подвигах советских солдат и работе кинооператоров во время Великой Отечественной войны. Картина с участием Андрея Мерзликина, Никиты Кологривого, Тихона Жизневского, Антона Момота выйдет в российский прокат 21 апреля.

1941 год. 20-летние студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны с актёрского факультета. Когда начинается эвакуация, они втроём отказываются уезжать и отправляются на фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами.

Соперничество молодых людей продолжается и на фронте, но испытания войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Благодаря этому им удаётся снять кадры, которые войдут в историю.

На создание фильма авторов вдохновил исторический факт. В 1943 году лента «Разгром немецких войск под Москвой» режиссёров Ильи Копалина и Леонида Варламова, снятая в рекордные сроки, удостоилась первой в истории «Оскара» награды за лучший документальный фильм. Это был первый «Оскар», полученный отечественными кинематографистами.

Фото премьеры фильма «Первый Оскар», куда пришли актёры Фёдор Лавров, Сергей Пускепалис, Василий Мищенко, актриса Ирина Безрукова и другие звёзды, — в галерее NEWS.ru.