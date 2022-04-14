Лавров, Безрукова, Пускепалис: фото премьеры военного фильма «Первый Оскар»

В Москве прошла премьера нового патриотического фильма «Первый Оскар» о подвигах советских солдат и работе кинооператоров во время Великой Отечественной войны. Картина с участием Андрея Мерзликина, Никиты Кологривого, Тихона Жизневского, Антона Момота выйдет в российский прокат 21 апреля.
1941 год. 20-летние студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны с актёрского факультета. Когда начинается эвакуация, они втроём отказываются уезжать и отправляются на фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами.
Соперничество молодых людей продолжается и на фронте, но испытания войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Благодаря этому им удаётся снять кадры, которые войдут в историю.
На создание фильма авторов вдохновил исторический факт. В 1943 году лента «Разгром немецких войск под Москвой» режиссёров Ильи Копалина и Леонида Варламова, снятая в рекордные сроки, удостоилась первой в истории «Оскара» награды за лучший документальный фильм. Это был первый «Оскар», полученный отечественными кинематографистами.
Фото премьеры фильма «Первый Оскар», куда пришли актёры Фёдор Лавров, Сергей Пускепалис, Василий Мищенко, актриса Ирина Безрукова и другие звёзды, — в галерее NEWS.ru.
Актёр Фёдор Лавров
Артем Соболев/NEWS.ru
Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис
Артем Соболев/NEWS.ru
Актриса Ирина Безрукова
Артем Соболев/NEWS.ru
Сценарист Юрий Ненев
Артем Соболев/NEWS.ru
Актёр Василий Мищенко
Артем Соболев/NEWS.ru
Актёр Антон Момот
Артем Соболев/NEWS.ru
Актёры Тихон Жизневский, Антон Момот, Фёдор Лавров, оператор Андрей Найдёнов, продюсер Наталья Мокрицкая, актёр Андрей Мерзликин, сценарист Юрий Ненев и продюсер Вадим Верещагин (слева направо)
Артем Соболев/NEWS.ru
Актёр Тихон Жизневский и актриса Агния Дитковските
Артем Соболев/NEWS.ru
Оператор Андрей Найдёнов
Артем Соболев/NEWS.ru
Оператор Андрей Найдёнов, продюсер Наталья Мокрицкая (слева на право)
Артем Соболев/NEWS.ru
Актёр Тихон Жизневский
Артем Соболев/NEWS.ru
Премьера фильма «Первый Оскар»
Артем Соболев/NEWS.ru
Продюсер Наталья Мокрицкая, продюсер Вадим Верещагин (слева направо)
Артем Соболев/NEWS.ru
Премьера фильма «Первый Оскар»
Артем Соболев/NEWS.ru