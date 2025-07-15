Политолог раскрыл, как КНДР поможет России победить в СВО

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15 июля 2025 в 02:40

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Политолог Ткаченко: КНДР может увеличить военную помощь России

Фото: Cheng Dayu/Xinhua/Global Look Press

Северная Корея может нарастить военную помощь России, в том числе в рамках поставок снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), выразил мнение в беседе с NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. Он не исключил, что КНДР также способна расширить свой воинский контингент, который оказывает поддержку ВС РФ.

Мне кажутся правдивыми фигурирующие в СМИ сведения о том, что северокорейский воинский контингент в России может быть расширен, число советников увеличено, а также приняты решения о новых военных поставках огромного числа снарядов для РСЗО. Это все вписывается в тренд на сближение между двумя странами и создание военного союза нового типа, — заявил эксперт.

По словам Ткаченко, КНДР доказала, что является надежным военным союзником России. Нет никаких причин для того, чтобы это сотрудничество сейчас замораживать или сокращать, уверен аналитик.

Ранее министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России в вопросе защиты суверенитета. По ее словам, Пхеньян сохраняет приверженность стратегическому сотрудничеству с Москвой.

КНДР
Россия
союзники
РСЗО
Михаил Розен
М. Розен
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