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15 июля 2025 в 02:51

Российские ученые совершили прорыв в математике

MK.RU: российские математики решили «задачу пятидесятилетия»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нижегородские математики Иван Ремизов и Олег Галкин (НИУ ВШЭ) совершили прорыв, первыми решив знаменитую «задачу пятидесятилетия», сообщает MK.RU. Их работа дает ответ на ключевой вопрос в теореме американца Пола Чернова, остававшийся загадкой с 1968 года.

Исследователям удалось определить, с какой скоростью приближенные значения в классической теореме Чернова сходятся к точному результату, в зависимости от различных параметров. Этот пробел в исходной теории десятилетиями мешал ее эффективному практическому применению, так как метод гарантировал достижение верного ответа, но не указывал, как быстро это произойдет.

Ремизов и Галкин не просто нашли решение, а создали новую теорему, усиливающую результат Чернова, закрыв фундаментальный пробел. Они выявили важные условия для ее практического применения.

Метод Пола Чернова гарантировал, что последовательные приближения в итоге приведут к правильному ответу, но не показывал, с какой скоростью это произойдет. Именно эта неопределенность мешала применять метод на практике. Мы с Олегом Галкиным нашли условия, которые здесь важны, — объяснил Ремизов.

Своим открытием ученые поделились на престижной Международной конференции «Теория функций и ее приложения», а их доклад уже опубликован в авторитетном Israel Journal of Mathematics. Это достижение открывает новые возможности для использования теоремы Чернова в реальных вычислениях, где скорость сходимости критически важна.

Тем, кто хочет создать собственную компанию и только начинает это дело, необходимо изучать математику, заявил ранее основатель мессенджера, бизнесмен Павел Дуров. По его словам, данная наука развивает ключевой навык, необходимый для руководства проектами.

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