Скандал с Кошмал, «Сваты», критика Зеленского: где сейчас Анатолий Васильев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Анатолий Васильев

Народный артист России Анатолий Васильев в последнее время пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Как сейчас живет актер, чем он занимается, почему ушел из сериала «Сваты»?

Чем известен Васильев

Анатолий Александрович Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле. В 1969 году он окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова).

В 1969–1973 годах служил в Московском театре сатиры, в 1973 году он перешел в Центральный театр Советской армии (сейчас — Центральный академический театр Российской армии).

С 1995 года актер работает в московском театре имени Моссовета. Также он играет в театре «Миллениум».

В кино Васильев дебютировал в 1977 году в фильме Сергея Бондарчука «Степь». Позже он снялся в картинах «Близкая даль» и «Экипаж».

Также актер играл в лентах «Чрезвычайные обстоятельства», «Яблоко на ладони», «Надежда и опора», «Грубая насадка», «Без мундира», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Свободное падение», «Захочу — полюблю», «Зачем алиби честному человеку», «Короткое дыхание», «Большая любовь», «Слепой-2», «Майор Ветров», «Татьянин день» и других.

В 2008–2010 годах Васильев сыграл роль Юлия Ковалева в сериале «Сваты», но ушел из проекта перед пятым сезоном. После этого он снимался в сериалах «Семейный детектив», «Крик совы», «Полоса отчуждения», «Андреевский флаг» и других.

Всего в фильмографии артиста более 70 ролей.

Фото: Russian Look/Global Look Press/Global Look Press Анатолий Васильев и Леонид Филатов в кадре из фильма «Экипаж»

Что известно о личной жизни Васильева

Алексей Васильев был женат два раза. Его первой супругой стала актриса Тятьяна Ицыкович (Васильева). Они поженились в 1969 году. В браке родился сын Филипп, который тоже выбрал актерскую профессию.

Вторая избранница актера — актриса Вера Васильева. Они узаконили отношения в 1991 году. У них есть дочь Варвара.

Почему Васильев ушел из «Сватов»

Алексей Васильев признавался, что покинул сериал «Сваты» из-за большой творческой неудовлетворенности: он хотел расширения проекта и желал, чтобы картина стала глубже и серьезнее. По его мнению, у команды был для этого ресурс, однако сценарии получались поверхностные.

«Показать, как мы, сваты, в той или иной ситуации друг другу помогали, чтобы мы открывались по-человечески. Тогда это интересно не только зрителю, но и актеру. А если все снимать по принципу „раз, два — хо-хо-хо, поржали“, тогда мне это неинтересно», — рассказал артист aif.ru.

Что Васильев говорил про Кошмал

После начала спецоперации сыгравшая в «Сватах» украинская актриса Анна Кошмал раскритиковала действия России и поссорилась с коллегами.

Также актриса заявила, что новый сезон сериала никогда не выйдет. Дружбу с экранными родственниками Кошмал назвала ошибкой.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Анатолий Васильев

По мнению Анатолия Васильева, такого положения дел можно было бы избежать, если бы создатели «Сватов» были более осмотрительными. Он считает, что все пошло под откос после смены режиссера. Если бы Юрий Морозов, снявший первые сезоны, продолжил работу, то и история вокруг картины была бы другой, уверен Васильев.

«С ним было очень интересно работать, и то, что его убрали, — это, конечно, потеря для ленты, а не вот это вот все с Кошмал и другими», — сказал актер NEWS.ru.

Что Васильев говорил про Зеленского

Анатолий Васильев отмечал, что даже представить себе не мог, что президент Украины Владимир Зеленский станет врагом для России. Он не думал, что в отношениях РФ и Украины настанут «страшные времена».

Актер напомнил, что Зеленский раньше много снимался в России, а также приглашал российских звезд в свои проекты. Именно его студия «Квартал 95» занималась производством «Сватов».

«Я считаю, что в силу своей политической неподготовленности он не до конца понимал, что вообще может случиться в перспективе. И сейчас только, думаю, у него открываются глаза на что-то. Но теперь уже сложней и сложней свернуть назад и признать свою ошибку. А начиналось все, думаю, в глазах Зеленского радужно», — заявил Васильев.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Анатолий Васильев

По его мнению, Зеленский мог попытаться не вступать в конфликт с Россией, но «стал политической марионеткой в чужих руках».

«Причем марионеткой испуганной, которая не просто двигается по чужой команде, но при этом еще и делает вид, что все, что им совершается, это его собственная инициатива», — считает актер.

Чем сейчас занимается Васильев

Анатолий Васильев продолжает работать.

Сейчас он задействован в спектаклях «Семейный ужин в половине второго» и «А вы все трое — мой отец?».

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