Как ДТП изменило жизнь Михаила Ефремова и что с актером сейчас Рассказываем, как титулованный актер попал в белгородскую колонию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Заслуженный артист России, режиссер, актер театра, кино и дубляжа, за плечами которого две сотни ролей, — все это о любимце телезрителей Михаиле Ефремове. Обращаемся к биографии актера и рассказываем, как его жизнь разделилась на «до» и «после».

Возраст, вес, рост: анкета Михаила Ефремова

Полное имя актера — Михаил Олегович Ефремов. Он появился на свет 10 ноября 1963 года в Москве. В 2023 году отметил 60-летие.

Согласно восточному гороскопу, Ефремов родился в год Кролика. По знаку зодиака артист Скорпион.

Точный рост Ефремова не афишируется. В сети можно найти цифры от 170 до 180 сантиметров. Наиболее распространенной является версия, что рост Ефремова составляет 172 сантиметра. Вес — около 83 килограммов.

Ранняя биография Михаила Ефремова

Ефремов происходит из семьи актеров. Из-за занятости родители не могли заниматься воспитанием сына, так что большую часть времени Михаил проводил у бабушки и дедушки. Сам мальчик мечтал стать таксистом, однако в итоге пошел по стопам отца и матери.

Ефремов дебютировал как актер уже в 13 лет. Он сыграл в спектакле «Уходя, оглянись!», который поставили на сцене МХАТа, и получил одну из главных ролей в драме «Дни хирурга Мишкина».

А уже будучи подростком, Ефремов предстал перед зрителями в образах Пети Копейкина («Когда я стану великаном») и Андрея Лоскутова («Все наоборот»). Эти ранние роли стали одними из главных в фильмографии актера.

До 1987 года Ефремов учился в Школе-студии МХАТ. Несколько лет актер руководил студией «Современник-2», пока та не распалась в начале 90-х. За короткий период существования студии Ефремов и его коллеги по труппе отточили актерское мастерство и стали известными: билеты на их постановки было не достать. До конца 90-х Ефремов служил в МХТ имени А. П. Чехова. Он играл в классических пьесах «Горе от ума», «Амадей», «Утиная охота», «Чайка» и других.

Фото: Константин Кокошкин/ТАСС Художественный руководитель театра-студии «Современник-2» Михаил Ефремов

Творческая жизнь Михаила Ефремова

Параллельно со службой в театре Ефремов строил карьеру в кино. Он регулярно получал роли в фильмах и сериалах. Но настоящее признание пришло в жизнь Михаила Ефремова с восьмисерийной мелодрамой «Граница. Таёжный роман». Актер сыграл старшего лейтенанта Алексея Жгута. За эту роль он получил премию «Ника» (2002).

За Жгутом последовали одна роль за другой. Чаще всего Михаил Ефремов представал на экранах в комедийном амплуа. И все же в его биографии имеются и драматические роли, например Роберт из «Парка советского периода» и, конечно, восьмой присяжный в «12» (за эту работу он удостоился премии «Золотой орел»). Актер появился в таких популярных фильмах и сериалах, как:

«Романовы. Венценосная семья»;

«Убойная семья»;

дилогия «Антикиллер»;

«Слушатель»;

«Статский советник»;

«Золотой теленок»;

«Ирония судьбы. Продолжение»;

«Дом солнца»;

«Ржевский против Наполеона»;

«Хороший мальчик»;

«Березка»;

«Пьяная фирма» и десятках других.

Перечислить все кинороли Михаила Ефремова попросту невозможно. За активную и плодотворную деятельность актер удостоился звания заслуженного артиста РФ уже в 1995 году.

В числе последних работ актера — фантастическая драма «Вратарь Галактики», семейный фильм «Тайна», сказочная комедия «Конек-горбунок», короткометражная комедия «Сексоголики».

Несмотря на сильную занятость, актер также успевал появляться на ТВ. Он вел передачу «Жди меня», находился в составе жюри Высшей лиги КВН.

Скандалы с Михаилом Ефремовым

Уже построив солидную карьеру, Ефремов не раз оказывался замешан в скандалах. Немало споров вызвало его участие в телепроекте «Гражданин поэт» (первоначально — «Поэт и гражданин»): Ефремов на камеру читал сатирические стихи о политике. «Идейным продолжением» поэтического шоу стал проект «Господин хороший», в рамках которого Ефремов высмеивал российскую власть.

В 2016 году актер гастролировал по городам Украины с туром «Нарушители границ». В рамках турне он выступал со спектаклем «Господин хороший» — сатирой против российской власти. За «непатриотичное поведение» Ефремова даже хотели лишить звания заслуженного артиста РФ. Однако эта инициатива не была воплощена в жизнь.

Михаил Ефремов не раз становился героем сводки новостей. Актера многократно замечали в нетрезвом состоянии. В 2018 году он устроил скандал в Самарском театре оперы и балета, где ставили драму «Не становись чужим». Из-за странного поведения на сцене и невнятной речи зрители решили, что Ефремов пьян. Впрочем, никаких подтверждений этому, кроме многочисленных недовольных рецензий, нет.

Главным скандалом с участием актера стала трагическая авария, произошедшая в июне 2020 года. Однако о ней стоит поговорить подробнее. А пока скажем пару слов о личной жизни Михаила Ефремова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Ефремов

Личная жизнь Михаила Ефремова

Ефремов был неоднократно женат и является отцом шестерых детей. Все избранницы актера так или иначе связаны с миром искусства. Например, в молодости Михаил Ефремов женился на актрисе Елене Гольяновой. Однако брак просуществовал недолго.

Второй женой артиста стала филолог Ася Воробьева. Она подарила Ефремову первенца — сына Никиту. Когда ребенку было два года, Михаил и Ася развелись.

В 1990 году Ефремов женился на актрисе театра, кино и дубляжа Евгении Добровольской. В этих отношениях у артиста появился второй сын — Николай.

После развода с Добровольской у Ефремова завязался роман с актрисой Ксенией Качалиной. Пара вступила в брак в конце 90-х, вскоре у них родилась дочь Анна Мария. После разрыва отношений Ксения уехала в Индию, забрав девочку с собой. По достижении 16-летия Анна Мария переехала обратно в Москву.

Наконец, пятой женой артиста стала звукорежиссер и преподаватель Софья Кругликова. Близкие актера говорят, что Софья — «главная любовь Ефремова». В 2016 году пара обвенчалась. У Софьи и Михаила трое детей: две дочери и сын.

Дети Михаила Ефремова

Почти все дети Михаила Ефремова пошли по стопам отца и стали людьми искусства. Так, первенец артиста, Никита, является актером театра и кино. Он известен по ролям во множестве отечественных фильмов и сериалов. Вот только некоторые из них: «Иван Царевич и Серый Волк», «Тетрис», «Оттепель», «Григорий Р.», «Содержанки», «Нулевой пациент», «Хороший человек», «Библиотекарь».

Второй сын Михаила Ефремова, Николай, тоже стал актером, но его фильмография скромнее, чем у старшего брата. В основном его знают по роли Николки в сериале «Белая гвардия». В 2019 году у Николая родилась дочь Алла. Так у Михаила Ефремова появилась первая внучка.

Дочь Михаила Ефремова, Анна Мария, также имеет творческие наклонности. В детстве она играла в школьных спектаклях. В более зрелом возрасте начала писать стихи, в том числе на английском языке и латыни. Хоть Анна Мария не стала актрисой, она ведет публичный образ жизни: честно рассказывает о себе в личном блоге и даже была гостьей шоу «Секрет на миллион» и «Исповедь». Позиционирует себя как «небинарного трансмаскулинного человека».

В 2005 году семья Михаила Ефремова пополнилась еще одной девочкой. У актера родилась дочь Вера. К слову, недавно 18-летняя девушка решила продолжить династию актеров. Ради поступления во МХАТ она бросила престижную ВШЭ.

В 2007 году Софья подарила мужу еще одного ребенка — дочку, получившую имя Надежда. Наконец, в 2010 году Ефремов стал отцом в шестой раз: у него и Софьи родился сын Борис.

Михаил Ефремов: ДТП, суд и приговор

8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал участником трагического ДТП. Будучи нетрезвым, актер сел за руль автомобиля и выехал на Садовое кольцо. Проезжая мимо Смоленской площади, он не совладал с управлением. Джип артиста свернул на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном. В результате аварии водитель фургона Сергей Захаров был госпитализирован. В больнице он скончался.

8 сентября 2020 года суд приговорил актера к восьми годам заключения в колонии общего режима. С Ефремова также снискали компенсацию в размере 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили водительских прав на три года. Позже срок лишения свободы сократился до семи с половиной лет. Причиной смягчения приговора стала добровольная компенсация пострадавшим в размере 4 млн рублей.

Актер был зачислен в исправительную колонию № 4 Белгородской области. Там Михаил Ефремов пребывает и сегодня. Большую часть времени он проводит на швейном производстве и за чтением.

Известно, что Ефремов продолжает поддерживать связь с женой Софьей. Его также навещают друзья-актеры, например Иван Охлобыстин. Сестра Ефремова, Анастасия, рассказала журналистам, что арестанты с теплом встретили актера и даже называют его дядей Мишей. А преданные фанаты присылают Михаилу подарки, в том числе носки ручной вязки.

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва» Машина после ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Принудительные работы или УДО: дело Михаила Ефремова в 2023 году

В начале 2023 года выяснилось, что Ефремов ходатайствовал о замене наказания на принудительные работы. Адвокаты пророчили актеру успех: он раскаялся в содеянном и зарекомендовал себя как образцовый беспроблемный заключенный. Однако уже в феврале Ефремов отозвал прошение. По самой распространенной версии, он сделал это в надежде на условно-досрочное освобождение.

И действительно: в мае 2023 года Софья Кругликова заявила, что у артиста есть шанс покинуть колонию по УДО. Если просьбу актера удовлетворят, он может выйти на свободу уже весной 2024 года. Однако адвокаты никак не комментировали эту теорию.

Что происходит с Михаилом Ефремовым сегодня

Согласно последним новостям, у Михаила Ефремова значительно ухудшилось здоровье. Так, благодаря Ивану Охлобыстину стало известно, что у артиста выпали почти все нижние зубы.

К слову, именно проблемы со здоровьем помешали актеру пойти на фронт. Со слов адвоката Ефремова, еще в 2022 году артист поддержал специальную военную операцию. А в середине 2023 года Ефремов попросил отправить его в зону боевых действий. Однако из-за преклонного возраста и недомогания он встретил отказ. Очевидно, политическая позиция актера кардинально изменилась.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Где Михаил Ефремов сейчас

Последние новости о Михаиле Ефремове

На этом новости об артисте не заканчиваются. В конце 2023 года выяснилось, что Михаил Ефремов задолжал ФНС почти 200 тысяч рублей. За что именно артисту выставили внушительный счет, не разглашается.

Тем временем в семье актера не все гладко. Летом 2023 года сын артиста Николай выпал из окна третьего этажа. Полтора месяца он находился в больнице в тяжелом состоянии. 10 августа 2023 года Николая выписали. Он продолжил лечение — теперь уже амбулаторно, в центре спортивной медицины.

Уже несколько лет разговоры о Михаиле Ефремове не обходятся без упоминания ДТП. На повестке дня остается вопрос, выйдет ли актер по УДО. Тем временем поклонники и друзья артиста продолжают ждать его освобождения. Они надеются, что Ефремов вернется в мир театра и кино — как минимум в качестве режиссера.

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