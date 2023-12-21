У сидящего в тюрьме Ефремова образовалась налоговая задолженность ФНС выставила счет Михаилу Ефремову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Telegram-канал SHOT сообщает, что отбывающий тюремный срок за смертельное ДТП заслуженный артист России Михаил Ефремов должен заплатить Федеральной налоговой службе (ФНС) 195 546 рублей. Ранее сообщалось, что актер мог стать обладателем квартиры в центре Москвы стоимостью 50 млн рублей.

Канал не уточняет, за какой период накопилась такая сумма. В ноябре юристы отказались оспаривать право актера на трехкомнатную квартиру в центре Москвы, которую он унаследовал от покойного дяди Александра Покровского. Знакомые актера, занимающие жилплощадь на Олимпийском проспекте, потеряли возможность отсудить у него имущество.

Ранее представитель театра «Современник» Галина Лиштванова поздравила Ефремова с 60-летием и назвала его сильным человеком, который должен справиться с испытанием. По ее словам, коллеги ждут скорой встречи с представителем «великой династии».

Артист отбывает наказание в ИК-4 Белгородской области за смертельное ДТП, которое он устроил пьяным 8 июня 2020 года в Москве. 10 ноября актеру исполнилось 60 лет. С юбилеем его публично поздравила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко и пожелала ему, помимо здоровья, досрочного освобождения. Она назвала Ефремова талантливым, но непутевым человеком.