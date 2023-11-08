От военного детства к актерскому пантеону — биография Людмилы Гурченко Вспоминаем Людмилу Гурченко, одну из самых ярких актрис XX века

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Людмила Гурченко

12 ноября 2023 года народной артистке СССР Людмиле Гурченко могло бы исполниться 88 лет. Самое время обратиться к биографии актрисы и вспомнить наиболее яркие эпизоды из ее насыщенной творческой и личной жизни.

Детство и юность Людмилы Гурченко: семья, война, учеба во ВГИКе

Будущая актриса родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Она происходит из творческой семьи: отец был баянистом, работал в филармонии, мать, из-за беременности не получившая образование, помогала мужу в организации концертов. Именно отец внушил маленькой Люсе мысль, что она способна покорить актерское поприще.

Интересно, что Гурченко имеет дворянские корни по материнской линии. А вот ее отец был выходцем из крестьян. Разница в возрасте между родителями актрисы составляла 20 лет.

Людмила с детства отличалась артистизмом: она пела и с выражением читала стихи. Этот навык пригодился ей во время войны. Девочка, оставшаяся с матерью в оккупированном Харькове (отец ушел на войну), пела перед немецкими казармами взамен на остатки еды.

Еще до окончания войны, в 1944 году, девочка пошла в музыкальную школу. Она отличалась особым усердием.

Окончив обучение, Людмила Гурченко перебралась в Москву и была принята во ВГИК. Там она получила первые театральные роли. А на дипломных постановках проявила себя как актриса, танцовщица и музыкант. Но театра для Людмилы оказалось недостаточно. Она задалась целью стать звездой киноэкранов.

Фото: РИА Новости Актриса Людмила Гурченко в роли Леночки Крыловой в художественном фильме «Карнавальная ночь», 1956 год

Первые роли и проблемы с КГБ — творческая биография Людмилы Гурченко

Мир кино пришел в жизнь Гурченко в середине пятидесятых, а точнее — в 1956 году вместе с кинолентой «Дорога правды». Девушка обратила на себя внимание режиссеров и вскоре получила вторую роль — Леночки Крыловой в комедийной музыкальной картине «Карнавальная ночь». Она исполняла песни и танцевала в кадре. И сразу после премьеры «Карнавальной ночи» она обрела множество фанатов и прославилась как разносторонняя артистка.

Третьим громким проектом Гурченко стал фильм «Девушка с гитарой». Главная роль была написана специально для Людмилы. Кинолента не смогла повторить успех «Карнавальной ночи», а за артисткой закрепилась слава актрисы легкого песенно-танцевального жанра.

Наступили шестидесятые, а вместе с ними начался один из наиболее мрачных периодов биографии Гурченко. Актриса перестала получать роли в крупных проектах. По одной из версий, она превратилась в персону нон грата из-за подработки. Нуждавшаяся в деньгах Гурченко устраивала концерты для работников заводов и шахтеров.

Но существует и неофициальная теория, по которой Гурченко впала в немилость из-за отказа сотрудничать с КГБ. Впрочем, каким бы темным ни был этот период, именно тогда актриса получила первые трагические роли в кинолентах «Балтийское небо» и «Рабочий поселок».

Фото: РИА Новости Кадр из художественного фильма «Карнавальная ночь», 1956 год. В роли Леночки Крыловой — артистка Людмила Гурченко, в роли Гриши Кольцова — артист Юрий Белов

Громкое возвращение на экраны

В семидесятых режиссеры перестали «бойкотировать» Гурченко. Актрису снова приглашали на заметные роли. За седьмое десятилетие она снялась в кинолентах:

«Соломенная шляпка»;

«Небесные ласточки»;

«Табачный капитан»;

«Мама»;

«Сибириада»;

«Двадцать дней без войны»;

«Пять вечеров».

Ради карьеры Гурченко была готова буквально превозмогать боль. Так, в разгар съемок «Мамы» она серьезно повредила ногу. Кость оказалась раздроблена на десятки кусочков. Прогнозы врачей были неутешительными. Но артистка не только выкарабкалась, но и в краткие сроки вернулась к съемкам и даже танцам.

Триумф восьмидесятых, или лучшие фильмы с Людмилой Гурченко

В восьмидесятые годы Гурченко исполнила роли, которые сегодня считаются лучшими в ее фильмографии. Речь идет о ролях Маргариты в мелодраме Тодоровского «Любимая женщина механика Гаврилова», Веры в «Вокзале для двоих» Рязанова и Раисы в комедии «Любовь и голуби» Меньшова.

Талант актрисы был признан государством. Роль в фильме «Вокзал для двоих» принесла ей звание «Народная артистка СССР». Народная любовь также вспыхнула с новой силой. Реплики Гурченко — например, «Почему же крашеная, это мой натуральный цвет» из фильма «Любовь и голуби» — разлетелись на цитаты и звучат до сих пор.

Это далеко не последний эпизод в творческой биографии Гурченко. Ее фильмография насчитывает почти 90 кинолент. В числе ее наград — орден «За заслуги перед Отечеством» и десятки премий и титулов.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Кадр из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова»

Литература, музыка, режиссура — другие амплуа Людмилы Гурченко

Людмила Гурченко широко известна как киноактриса, но за годы карьеры она не раз играла и в театре. Она появлялась на сценах московских театров, а также выступала вместе с ТО «Дуэт», ставившим мюзиклы и драматические спектакли.

В 2009 году Гурченко решила испытать себя на режиссерском поприще. В паре с Дмитрием Коробкиным она сняла фильм «Пестрые сумерки». В основу сценария легла история слепого пианиста Олега Аккуратова. Гурченко участвовала на каждом этапе создания ленты: ей принадлежат как идея фильма, так и музыкальное сопровождение. Она также исполнила одну из главных ролей.

Гурченко не обделила вниманием и музыкальное поприще. Она записала почти два десятка альбомов. В ее музыкальной карьере есть дуэты с Николаем Басковым, Аллой Пугачевой и другими именитыми эстрадными исполнителями.

Наконец, перу Гурченко принадлежат три автобиографические книги. Артистка печаталась в издательствах «Современник», «Молодая гвардия» и «Зебра-Е».

Мужья Людмилы Гурченко

Стоит сказать пару слов о личной жизни Людмилы Гурченко. За 75 лет актриса успела побывать замужем пять раз. А с одним из своих мужчин она прожила целых 18 лет, так и не зарегистрировав отношения.

Мужья Людмилы Гурченко были людьми именитыми и связанными с культурой. Так, в первый раз актриса, будучи 18-летней девушкой, пошла под венец с режиссером Василием Ордынским. Брак прожил всего два года. Далее последовали такие же непродолжительные отношения со сценаристом Борисом Андроникашвили, а позже с актером Александром Фадеевым.

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press Сергей Сенин и Людмила Гурченко, 2005 год

В 1967 году Гурченко стала женой Иосифа Кобзона. Для эстрадного певца это был второй брак, для актрисы — четвертый. Союз прожил три года. Затем артисты развелись.

После Кобзона Гурченко наконец удалось найти долговечную любовь. Ее избранником стал пианист Константин Купервейс. Они решили не регистрировать отношения, но прожили вместе почти два десятка лет: с 1973 по 1991 год.

В 1993 году Гурченко обручилась с продюсером Сергеем Сениным. Муж и жена не расставались вплоть до 2011 года, до смерти артистки.

Дети и внуки Людмилы Гурченко

В 1959 году, в браке с Борисом Андроникашвили, Людмила Гурченко родила дочь. Девочка получила имя Мария. Ей не довелось провести детство с матерью. Почти сразу после рождения Марию отдали на воспитание бабушке. Гурченко предпочла карьеру семье.

Жизнь Марии сложилась трагично. Она родила сына и дочь — Марка и Елену. Не дожив до совершеннолетия, Марк, он же старший внук Гурченко, скончался. Причиной смерти стало злоупотребление наркотиками. Сама Мария прожила всего 58 лет. Она ушла из жизни в 2017 году.

Впрочем, не обошлось и без светлых моментов. Людмила Гурченко успела застать правнучку Таисию. Девочка появилась на свет в 2008 году.

Смерть Людмилы Гурченко

Гурченко скончалась 30 марта 2011 года. Месяцем ранее она поскользнулась на льду и была доставлена в больницу со сломанной шейкой бедра. Несмотря на старания врачей, она не пошла на поправку.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Прощание с Людмилой Гурченко, 2011 год

Артистку провожали в ЦДЛ. Проститься с ней пришли коллеги и поклонники. Затем процессия отправилась на Новодевичье кладбище, где и похоронили актрису.

Людмила Гурченко жива в памяти поклонников. Ей посвящены документальные фильмы и передачи, книги, песни и сериалы. Ее именем назван один из переулков Харькова. В этом же городе в 2018 году был открыт самый большой памятник артистке. Все это — свидетельства вклада Гурченко в отечественное искусство XX века.

Читайте также:

Инна Чурикова: прима «Ленкома», муза Панфилова и любимица зрителей

Народный артист, ведущий, ловелас: многогранная жизнь Игоря Верника

Марк Захаров — человек, подаривший имя «Ленкому»

Queen: как «королевская» группа Великобритании получила статус культовой

От «Блестящих» к сольной карьере и материнству: биография Юлии Ковальчук