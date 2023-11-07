От «Блестящих» к сольной карьере и материнству: биография Юлии Ковальчук Рассказываем о творческом пути и личной жизни Юлии Ковальчук

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук — не только певица и экс-участница «Блестящих», но и телезвезда, актриса, любящая жена и мать. С начала 2000-х она проделала путь от подтанцовки к сольной карьере и счастливому замужеству. Рассказываем, как сложилась творческая и частная жизнь Юлии Ковальчук.

Юлия Ковальчук: возраст, рост, сколько весит

Предварим разговор о биографии Юлии Ковальчук ответами на часто задаваемые вопросы о певице. Главный из них — сколько лет Юлии Ковальчук? Девушка родилась 12 ноября 1982 года. В 2023 году она отмечает 41-й день рождения. Знак зодиака певицы — Скорпион.

Рост Ковальчук составляет 165 сантиметров, а вес — 50–52 килограмма. Девушка играет на гитаре. С 2013 года она носит фамилию мужа — Чумакова.

Начало пути Юлии Ковальчук: детство, семья, спорт и танцы

Юлия Ковальчук роилась в семье преподавательницы техникума и конструктора проектного института. С детства девочка демонстрирует склонность к искусству. Ее творческий путь начался с художественной гимнастики. Но травма спины (Юлия уронила булаву) заставила Ковальчук покинуть кружок и искать другое увлечение.

Девочка решила испытать себя в танцах, изобразительном искусстве и кукольном театре. А после поездки в лагерь «Орленок» в ней проснулась любовь еще и к музыке. Юлия начала обучение в музыкальной школе, она поступила на класс гитары. В 15 лет девочка возглавила подростковую танцевальную команду «Элит» и стала завсегдатаем конкурсов талантов.

Во время одного из фестивалей талант девочки заметил представитель Московского университета культуры и искусства. Он посоветовал Юлии стать абитуриенткой МГУКИ. Ковальчук прошла программу старших классов экстерном и уже в 1999 году перебралась в столицу. В качестве специальности она выбрала «эстрадный танец».

Юлия Ковальчук в составе «Блестящих»

Нулевые для Ковальчук начались с присоединения к женскому поп-коллективу «Блестящие». Пройдя прослушивание, девушка получила место в подтанцовке. Но уже в 2001 году, после того как группу оставила Ольга Орлова, Юлия стала солисткой.

Первой совместной работой Юлии Ковальчук и «Блестящих» стал сингл «Ау-ау». Вскоре за ним последовали студийные альбомы. Сотрудничество Ковальчук с «Блестящими» длилось 6 лет. За это время Юлия успела поучаствовать в создании 3 альбомов, 40 песен и 9 клипов. В 2007 году срок действия контракта девушки с поп-группой истек. Тогда Юлия решила покорять эстраду в одиночестве.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Группа «Блестящие»: Ксения Новикова, Юлия Ковальчук, Анна Семенович

Сольная карьера Юлии Ковальчук

Пост продюсера певицы занял Марат Хайрутдинов. Под его руководством Юлия выпустила сингл «Толкни меня». Затем девушка записала песню «Посмотри мне в глаза» в дуэте с группой «Чай вдвоем».

Единственный сольный альбом Юлии появился в музыкальных магазинах в 2015 году. Он получил название JK2015. Пластинка из 14 песен включала синглы «В дым» и «Стать чужим». В том числе в JK2015 вошел трек «В заметки», записанный с Алексеем Чумаковым. Позже музыканты еще не раз работали вместе. В 2019 вышла их песня «Включи во мне свет», а в 2021 — «Белый флаг».

Юлия Ковальчук в амплуа телеведущей и актрисы

С конца нулевых Юлия Ковальчук регулярно появлялась на экранах в амплуа участницы телешоу. В 2007 году вместе с Петром Чернышевым она одержала победу в состязании «Танцы на льду». Годом позже состоялась премьера реалити «Последний герой», где Юлии удалось забрать второе место. В 2009 году копилка девушки пополнилась еще одной победой в ледовом телешоу «Ледниковый период». Позже Ковальчук поучаствовала в программах «Специальное задание», «Империя иллюзий», «Новогодняя маска».

Еще чаще Юлия появлялась на телеэкранах и радио в роли ведущей. За годы карьеры она успела поработать с именитыми медийными лицами, в числе которых:

Александр Олешко («Минута славы»);

Алексей Чумаков («Кто сверху», «Наш выход» и «Между нами шоу»);

Игорь Верник («Один на один!»).

В 2015 году она вела реалити-шоу «Взвешенные люди» на телеканале СТС.

У Ковальчук есть небольшой опыт работы в кино. В 2011 году она получила роль в комедии «Экстремальные обстоятельства» с Иваном Охлобыстиным. Она также появилась в кинолентах «Срочно выйду замуж» и «Выхожу тебя искать 2».

Муж Юлии Ковальчук

Юлия не любит делиться подробностями частной жизни. Но от внимания журналистов и поклонников не ускользнул ее роман с певцом и телеведущим Алексеем Чумаковым. Знакомство будущих супругов состоялось еще в 2003 году, однако отношения завязались шестью годами позже. В 2009 году Алексей посетил выступление Ковальчук, прихватив с собой цветы. Когда концерт закончился, музыканты поехали в ресторан, где и признались друг другу в любви.

Пара узаконила отношения спустя несколько лет. Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали мужем и женой в 2013 году. Они расписались без свидетелей, а свадьбу сыграли на испанском курорте в кругу родных и друзей. Никого из медийных лиц на церемонии не было.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Амелия и Алисия — дети Юлии Ковальчук

После четырех лет брака 12 октября 2017 года у супругов родилась первая дочь. Девочка получила имя Амелия. Чумаковы отстаивают право ребенка на приватность, так что в Сети все еще нет фотографий девочки. Юлия поделилась с прессой только одним фактом: Амелия унаследовала черты отца.

Летом 2023 году у Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук появился второй ребенок. У пары опять родилась девочка. Точная дата ее рождения держится в секрете. Известно, что малышку зовут Алисия.

После рождения детей Юлия Ковальчук стала намного реже появляться в свете. Большую часть времени она уделяет дочерям. Семья для ведущей оказалась важнее карьеры.

Теперь вы знаете, как сложилась творческая и личная жизнь Юлии Ковальчук. Пусть сейчас карьера отошла для нее на второй план, певица продолжает изредка радовать поклонников появлениями на красных дорожках. Стоит ли ждать громкого возвращения Ковальчук на ТВ и музыкальном поприще, покажет время.

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