Секс или климакс в большом городе? Зачем старым сериалам дают вторую жизнь

В Нью-Йорке весной 2021 года стартовали съёмки перезапуска телепроекта «Секс в большом городе» под названием «И просто так...» от HBO Max. К своим ролям вернутся все подруги, кроме Ким Кэттролл (Саманта Джонс) — Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) воссоединятся на экране.

Почему студии перезапускают известные телесериалы и что об этом думают поклонники оригинальных проектов — в материале NEWS.ru.

Кэрри Брэдшоу без New York Star

Сериал «Секс в большом городе» выходил в эфире HBO в период с 1998-го по 2004 год, насчитывает шесть сезонов и, справедливости ради, действительно стал культовым, оказав сильное влияние на весь сериальный мир и положение женщин в обществе. Оригинальный телепроект повествует о четырёх лучших подругах, которые на фоне большого Нью-Йорка делятся друг с другом тайнами рабочей и личной жизни. Сериал поднимал актуальные темы, затрагивая феминизм, гетеро- и гомосексуальные отношения, любовь и секс.

Зрительницы признавались, что используют «Секс в большом городе», словно энциклопедию по взаимоотношениям — если в вашей жизни был лишь один мужчина, то на примере отношений главных героинь с партнёрами можно рассмотреть и другие типажи. Сериал помогает развеять мифы вокруг секса и погрузиться в эту и другие темы глубже через диалоги главных героинь. Иными словами, Саманта, Кэрри, Синтия и Миранда были подругами для всех зрительниц. А Кэрри Брэдшоу, вокруг которой и крутился сюжет, и вовсе признана одним из самых влиятельных телевизионных женских персонажей.

Теперь же, получив продолжение, проект снова оказался под пристальным вниманием всего мира. Ежедневно в Сети появляются новые кадры со съёмок, а сюжеты первых серий уже известны. Подруг снова будет четыре — место выбывшей Саманты Джонс займёт квир-комик Че Диас, ведущий подкаста, постоянной гостьей которого будет Кэрри Брэдшоу.

Из первых серий зрители узнают, что Брэдшоу и Мистер Биг разводятся. Завязка есть: главная героиня вновь одинока, но теперь смакует свою грусть и переживания не в газетной колонке New York Star, а в подкасте — что вполне отвечает запросам современных зрителей.

Фанаты против?

hbo.com

После сведений о перезапуске проекта в Сети начали активно обсуждать свежие новости: любимые подруги вернутся, да к тому же сыграют их прежние актрисы. Да, постаревшие, — Саре Джессика Паркер и Кристин Дэвис по 56, а Синтии Никсон 55 — но подтянутые, красивые и просто родные. Однако не все фанаты поприветствовали идею продолжения истории, которая получила логическое завершение в 2004 году и осталась как тёплое воспоминание.

Критически настроенные зрители считают, что «это не секс в городе, а климакс в городе». Некоторые пользователи выразили отвращение, не захотев смотреть на «стареющих актрис», а другие решили, что не стоило HBO посягать на всеми любимое и родное. Комментарии такого толка появляются в основном в русскоязычных сегментах соцсетей.

Тем не менее, в большинстве своём фанатская база ликует. Поклонники готовы обсуждать и климакс, и разводы, и разбитые сердца, и теперь уже вечные темы феминизма и здоровых сексуальных отношений.

Перезапуск ради денег?

HBO и другие крупные телекорпорации ежегодно выпускают множество оригинальных сериалов со свежим сюжетом и новыми лицами. Тем не менее, рано или поздно руки киноделов добираются до проектов, которые когда-то получили концовку и мирно ушли в прошлое.

Примером может стать и сериал «Друзья», который в 2021 году вытащили из пыльного ящика. Однако в этой ситуации зрители увидели лишь один спецвыпуск, который строился, скорее, на тёплой ностальгической любви. Но что заставляет студии полностью переснимать и перекраивать любимые истории?

Широкая популярность проекта «И просто так...» вызвана именно тем, что оригинальный проект «Секс в большом городе» имел большую фан-базу. Люди, когда-то не пропускавшие ни одной серии сериала, вновь прильнут к экранам, чтобы увидеть Кэрри Брэдшоу и подруг. На это расчёт создателей.

В такой ситуации шансы на провал сериала в эфире крайне низкие. Проект заведомо обречён на успех и, скорее всего, может даже перекрыть по сборам отметку, установленную авторами. Уже сегодня «И так просто...» обсуждают в Сети, предсказывая возможные развития сюжетных линий, при этом дата релиза проекта в настоящее время еще неизвестна.

«Сплетница и «Милые обманщицы»

Аналогичная история складывается с двумя другими проектами — продолжение сериала «Сплетница» от HBO Max с одноимённым названием и «Милых обманщиц» от канала Freeform с названием «Первородный грех». Последний, кстати, уже имел два провальных спин-оффа — «Рейвенсвуд» и «Милые обманщицы: Перфекционистки». Оба были закрыты после первого сезона. И это ярко доказывает, что не каждый любимый зрителями проект имеет шансы успешно вернуться в эфир.

«Сплетница»-перезапуск в настоящее время уже получил несколько серий, однако здесь мы уже не увидим прежних персонажей — лишь упоминание о них и школе, в которой те учились: «Констанс Биллард». Сюжет оригинального проекта завязывался на двух подругах из элитной школы, яркую жизнь которых освещала анонимная сплетница на своём сайте.

Действия новой версии сериала разворачиваются в той же школе, с теми же проблемами — взросление, первая любовь, первое предательство, дружба. Однако если «И так просто...» хотя бы отдаёт дань уважения оригиналу, то новая «Сплетница» только подражает ему. При этом, возможно, название осталось оригинальным именно для привлечения внимания к проекту.

Не исключено, что в качестве самостоятельного сериала, не паразитирующего на первоисточнике, «Сплетница»-2 могла бы стать хитом, однако в условиях постоянного сравнения обойти Серену Ван дер Вудсен и Блэл Уолдорф (героини первой «Сплетницы») будет сложно.

Тем не менее, каковы бы ни были причины перезапусков, зрители в любом случае будут с трепетом ждать их появления так же, как весь мир сейчас ждёт первый подкаст от Кэрри Брэдшоу. Даже если сюжет будет слаб, актёры стары, а киноделы — жадные до денег, всё равно любимые персонажи останутся родными для большинства зрителей.