Спецвыпуск «Друзей» вызвал небывалый интерес в Сети

https://static.news.ru/photo/6f1e5784-c368-11eb-93d1-96000091f725_660.jpg Фото: HBO Max

Спецвыпуск знаменитого американского комедийного сериала «Друзья» вызвал небывалый интерес в Сети и установил рекорд просмотров на сервисе Amediateka, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу портала.

Премьера эпизода «Друзья. Воссоединение» состоялась 27 мая. Шоу заняло в рейтинге Amediateka первую позицию как за прошедшие выходные, так и за неделю с 24 по 30 мая. При этом серия обогнала «Игру престолов», «Мейр из Исттауна» и «Секс в большом городе».

C 27 по 30 мая новых «Друзей» увидели свыше 60% подписчиков. При этом за указанный период времени на Amediateka зарегистрировались в два раза больше новых юзеров, чем в среднем за месяц.

В США «Друзья: Воссоединение» также показал прекрасные результаты. По данным аналитического провайдера TVision, только за первые сутки спецэпизод посмотрели 29% всех стриминговых домохозяйств США. Из всей аудитории 55,4% составили женщины, более половины пришлось на людей в возрасте 35–54 лет, — говорится в сообщении.

Сериал «Друзья» признан лучшим комедийным ситкомом за всю историю телевидения США. Он стал культовым и повлиял на английский язык, моду, музыку и даже на потребление кофе. Фразы главных героев разошлись на цитаты и мемы. Шоу выходило с 1994 по 2004 год. Всего было выпущено 10 сезонов (236 эпизодов). Премьера специального часового эпизода состоялась 27 мая. Приглашёнными гостями стали известные звёзды спорта и кино: Джастин Бибер, Леди Гага, Дэвид Бекхэм и корейская группа BTS.

Ранее сообщалось, что американские актёры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, игравшие влюблённых Рейчел и Росса в сериале «Друзья», признались в настоящих чувствах друг к другу во время съёмок специального выпуска «Друзья: Воссоединение». Ведущему шоу Джеймсу Кордену удалось разговорить звёзд, и они раскрыли подробности отношений.