Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл помирились благодаря коронавирусу

https://static.news.ru/photo/9314d9bc-7cc2-11ea-b039-fa163e074e61_660.jpg Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл Фото: Craig Blankenhorn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские актрисы Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл примирились после многолетней размолвки ради совместного участия в подкасте The Bradshaw Boys. Актрисы обратились со словами благодарности к нью-йоркским врачам, которые лечат пациентов от коронавируса.

О разногласиях подруг по творческому цеху широкой общественности стало известно, когда в 2017 году Кэттролл отказалась сниматься в третьей части «Секса в большом городе». Тогда Паркер публично обвинила коллегу в срыве съёмок, а в ответ получила откровение, что та никогда не считала её подругой.

По слухам, Кэттролл отказалась от участия в фильме из-за низких гонораров. Помимо этого она предлагала Warner Bros. собственный проект, однако получила отказ, пишет StarHit.

С тех пор бывшие коллеги переругивались в вялотекущем режиме и в публичной плоскости. Паркер неоднократно заявляла, что хотела бы наладить отношения, Кэттролл в свою очередь отвечала, что поставила на них крест.

Является ли совместное появление актрис на публике действительно примирением либо это лишь временное перемирие, станет понятно уже в ближайшем будущем.

В марте Саре Джессике Паркер исполнилось 55 лет. NEWS.ru по этому случаю публиковал гид по «Сексу в большом городе».