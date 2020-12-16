HBO Max показал кадры спецвыпуска «Друзей» и приквела «Игры престолов»

https://static.news.ru/photo/1035e888-411b-11eb-97ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: HBO Max/youtube.com

Сервис HBO Max опубликовал проморолик с анонсом проектов, которые смогут увидеть подписчики стриминга в 2021–2022 годах.

Зрителям покажут долгожданный специальный выпуск сериала «Друзья» и сюжетный приквел «Игры престолов», который получил название «Дом Дракона».

Также ролик содержит кадры новой версии сериала «Сплетница», фильма «Чудо-женщина», который выйдет в прокате и в стриминге одновременно, и режиссёрской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее исполнитель одной из главных ролей в «Друзьях» Мэтью Перри сообщил, что съёмки специального выпуска культового сериала начнутся весной 2021 года. Актёр не раскрыл новых подробностей о сюжете спецвыпуска, но не стал скрывать радость от грядущего воссоединения творческой команды и намекнул на «насыщенный год».

Реюнион «Друзей» должен был состояться в мае на новом стриминг-сервисе HBO Max, но съёмки отложили из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года ситкому исполнилось 25 лет, всего за десять лет были отсняты 236 эпизодов. Главные роли в сериале исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.