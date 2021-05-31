HBO показал первый трейлер нового поколения «Сплетницы»

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Американский стриминг-сервис HBO Max показал первый трейлер перезапуска сериала «Сплетница». Новое поколение подростков с Верхнего Ист-Сайда спустя восемь лет после событий оригинальной картины расскажут свою историю 8 июля.

Ролик появился на YouTube-канале HBO Max. В трейлере показана пышная вечеринка, на которую пришли самые модные девушки и парни города. У каждого из них есть свои секреты, но сплетница не намерена их скрывать.

Она вернулась и стала ещё хуже, чем когда‑либо, — сообщается в описании трейлера.

Впервые «Сплетница» появилась на экранах в 2007 году и быстро набрала популярность. На сериале росло целое поколение молодых людей, родившихся в 90-х. Оригинальный сюжет основан на романах писательницы Сесили фон Зигесар.

В перезапуске главные роли исполнили Тави Гевинсон, Томас Доэрти, Эли Браун, Джордан Александер и многие другие. Некоторые вещи остались неизменными: например, голос сплетницы снова будет озвучивать Кристен Белл, а во главе проекта будут стоять авторы оригинального сериала Джош Шварц и Стефани Сэвидж.

Ранее сообщалось, что режиссёр Лука Гуаданьино рассказал, ждать ли поклонникам Тимоти Шаламе продолжения фильма «Назови меня своим именем». Изданию Deadline он сообщил, что сиквел пока не предвидится — сейчас режиссёр сосредоточен на другом проекте.