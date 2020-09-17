Актриса сериала «Секс в большом городе» считает, что он устарел

https://static.news.ru/photo/6ea21024-f8ee-11ea-817c-fa163e074e61_660.jpg Синтия Никсон Фото: Murdock Michael/Global Look Press

Одна из главных исполнительниц ролей культового сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон пожаловалась на отсутствие в нем расового разнообразия. По её мнению, он устарел.

Как сообщает «Экспресс газета», 54-летняя американская актриса, являющаяся лауреатом двух премий «Эмми» и Гильдии киноактёров США, «Тони» и «Грэмми», а также пятикратным номинантом на «Золотой глобус», внезапно обрушилась на знаменитый проект, который принёс ей мировую славу за роль рыжеволосой Миранды.

Многие вещи в этом сериале уже кажутся устаревшими. И, конечно, он получился слишком белый, об этом мы ещё во время съёмок думали, — заявила Никсон.

Она добавила, что у сериала, выходившего в США с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004, года были и положительные стороны. По её мнению, «Секс в большом городе» показал миру, что женщины «не повёрнуты на замужестве» и могут быть глубоко заинтересованы в сексе.

Как писал NEWS.ru, ранее были опубликованы новые требования, которые Американская киноакадемия планирует ввести для категории «Лучший фильм».

Установлены четыре критерия, из которых минимум два должны быть выполнены, чтобы проект мог претендовать на награду. Минимум один из актёров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В противном случае по меньшей мере 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.