Появились первые фото со съёмок «Секса в большом городе»

Первые фотографии со съёмок сериала «Секс в большом городе» начали публиковать его главные звёзды — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Также HBO Max показал первый официальный кадр, на котором они днём идут по городу.

55-летняя Никсон, которая играет Миранду, показала нумератор дублей, используемый на площадке. Всего сериал будет состоять из десяти серий по 30 минут. Первые сезоны выходили на телеканале HBO шесть лет подряд с 1998 года.

cynthiaenixon / instagram

56-летняя Кристин Дэвис, играющая Шарлотту Йорк, выложила в соцсетях фото, на котором гримируют Сару Джессику Паркер. Лица актрисы не видно, но зато видны сотрудники съёмочной площадки.

iamkristindavis / instagram

Внешность Дэвис больше всего обсуждают фанаты сериала. Многие пишут в комментариях, что она переборщила с ботоксом, из-за чего лицо звезды не узнать — оно выглядит застывшим и неестественным.

Ранее стало известно, что четырёх любовников, сыгравших важную роль в жизни главных героинь сериала «Секс в большом городе», вернут в продолжение шоу «And Just Like That» («И вот так...»).