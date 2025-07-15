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15 июля 2025 в 15:18

Повторяем вкуснятину из «Отчаянных домохозяек» — лимонный пирог Бри

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот лимонный пирог — тот самый десерт, который покорил зрителей «Отчаянных домохозяек». Нежное песочное тесто, кисло-сладкий лимонный крем и воздушная меренга создают идеальный баланс вкусов. Готовится без сложных техник, но выглядит как ресторанный десерт.

Ингредиенты:

  • мука — 240 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 щепотка;
  • сахар — 65 г.

Для лимонного крема:

  • яйца — 2 шт.;
  • желтки — 3 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • сливочное масло — 160 г;
  • сок лимона — 120 г;
  • цедра лимона — от 2 шт.

Для меренги:

  • белки — 3 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • сок лимона — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Смешайте ингредиенты для теста, раскатайте и выпекайте основу 25–30 минут при 160°C.
  2. Для крема взбейте яйца с сахаром, добавьте лимонный сок, цедру и масло. Варите на среднем огне до загустения.
  3. Выложите крем на остывшую основу.
  4. Взбейте белки с сахаром и лимонным соком, распределите поверх крема.
  5. Запекайте 5–7 минут при 200°C до золотистой меренги.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам, — это молочные кубики.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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