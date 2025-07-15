Повторяем вкуснятину из «Отчаянных домохозяек» — лимонный пирог Бри

Этот лимонный пирог — тот самый десерт, который покорил зрителей «Отчаянных домохозяек». Нежное песочное тесто, кисло-сладкий лимонный крем и воздушная меренга создают идеальный баланс вкусов. Готовится без сложных техник, но выглядит как ресторанный десерт.
Ингредиенты:
- мука — 240 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 щепотка;
- сахар — 65 г.
Для лимонного крема:
- яйца — 2 шт.;
- желтки — 3 шт.;
- сахар — 120 г;
- сливочное масло — 160 г;
- сок лимона — 120 г;
- цедра лимона — от 2 шт.
Для меренги:
- белки — 3 шт.;
- сахар — 150 г;
- сок лимона — 1 ч. л.
Приготовление:
- Смешайте ингредиенты для теста, раскатайте и выпекайте основу 25–30 минут при 160°C.
- Для крема взбейте яйца с сахаром, добавьте лимонный сок, цедру и масло. Варите на среднем огне до загустения.
- Выложите крем на остывшую основу.
- Взбейте белки с сахаром и лимонным соком, распределите поверх крема.
- Запекайте 5–7 минут при 200°C до золотистой меренги.
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