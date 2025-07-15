Повторяем вкуснятину из «Отчаянных домохозяек» — лимонный пирог Бри

Этот лимонный пирог — тот самый десерт, который покорил зрителей «Отчаянных домохозяек». Нежное песочное тесто, кисло-сладкий лимонный крем и воздушная меренга создают идеальный баланс вкусов. Готовится без сложных техник, но выглядит как ресторанный десерт.

Ингредиенты:

мука — 240 г;

сливочное масло — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 щепотка;

сахар — 65 г.

Для лимонного крема:

яйца — 2 шт.;

желтки — 3 шт.;

сахар — 120 г;

сливочное масло — 160 г;

сок лимона — 120 г;

цедра лимона — от 2 шт.

Для меренги:

белки — 3 шт.;

сахар — 150 г;

сок лимона — 1 ч. л.

Приготовление:

Смешайте ингредиенты для теста, раскатайте и выпекайте основу 25–30 минут при 160°C. Для крема взбейте яйца с сахаром, добавьте лимонный сок, цедру и масло. Варите на среднем огне до загустения. Выложите крем на остывшую основу. Взбейте белки с сахаром и лимонным соком, распределите поверх крема. Запекайте 5–7 минут при 200°C до золотистой меренги.

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