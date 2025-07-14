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14 июля 2025 в 20:58

«Цифровая проститутка»: жена Басты прошлась по беременной фанатке мужа

Жена Басты Елена раскритиковала фанатку мужа за негативный отзыв о концерте

Жена рэпера Басты Елена Вакуленко-Пинская раскритиковала беременную фанатку мужа Еву Богут, которая оставила негативный отзыв о концерте артиста в Лужниках. В Telegram-канале в нескольких постах супруга исполнителя прошлась по внешности девушки, ее публикациях и назвала «цифровой проституткой».

На мое скромное замечание, что видимо, ее гигантомастия уже плохо собирает просмотры, (а у девушки просто гигантская грудь, которую она выставляет на каждом своем фото в одежде или почти без) мне вернули целую истерику, — написала Вакуленко-Пинская.

Как заявила жена Басты, девушка ответила, что не хотела никого оскорблять и не пыталась набрать просмотров. По ее словам, своим блогом она помогает другим женщинам «принять свои формы».

Останусь при своем мнении! Девушка пыталась хайпиться на видео с концерта, чтобы нагнать на свой аккаунт просмотры, потому что работает цифровой проституткой (она продает свои порно и эротические видео и фото) и ей нужны охваты, — отметила в заключительном посту жена рэпера.

Ранее Вакуленко-Пинская поделилась в соцсетях снимком без макияжа. В личном блоге бизнесвумен рассказала о процессе косметологической процедуры, продемонстрировав свой естественный вид без фильтров.

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