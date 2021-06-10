Новому «Сексу в большом городе» вернут любовников главных героинь

https://static.news.ru/photo/75c708ca-c9e3-11eb-bc67-96000091f725_660.jpg Кадр из сериала «Секс в большом городе» Фото: kinopoisk.ru

Четырёх любовников, сыгравших важную роль в жизни главных героинь сериала «Секс в большом городе», вернут в продолжение шоу «And Just Like That» («И вот так...»), который появится на портале HBO Max, передаёт издание The Hollywood Reporter.

Актёры Марио Кантоне (Энтони), Дэвид Эйденберг (Стив), Уилли Гарсон (Стенфорд) и Эван Хэндлер (Гарри) вернутся к своим образам. В центре сюжета, как всегда, останутся 50-летняя Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис). Съёмки начнутся летом 2021 года в Нью-Йорке.

Культовая лента вернётся на экраны без Саманты Джонс, зато с небинарным персонажем (non-binary — люди, которые не отождествляют себя с мужским или женским полом). Создатели раскрыли одну из героинь, которая сыграет в продолжении сериала. Роль досталась звезде «Анатомии страсти» Саре Рамирес. Стендап-комик Че Диас в её исполнении будет вести подкаст с Кэрри Брэдшоу.

Сериал «Секс в большом городе» выходил на ТВ с 1998 по 2004 год. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Средняя продолжительность эпизода колеблется от 25 до 35 минут.

Ранее сообщалось, что долгожданный для многих поклонников комедийного сериала «Друзья» спецвыпуск шоу не только получил восторженные отзывы, но и подозрения в расизме и недостаточной репрезентативности, передаёт The Sunday Times. Режиссёр эпизода Бен Уинстон довольно жёстко ответил на обвинения.