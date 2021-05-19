В продолжении «Секса в большом городе» появится небинарная героиня

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Сериал «Секс в большом городе» не отстаёт от трендов — культовая лента вернётся на экраны без Саманты Джонс, зато с небинарным персонажем (non-binary — люди, которые не отождествляют себя с мужским или женским полом). Создатели раскрыли одну из героинь, которая сыграет в продолжении сериала, передаёт Deadline со ссылкой на исполнительного продюсера Майкла Кинга.

Роль небинарного персонажа исполнит звезда «Анатомии страсти» Сара Рамирес. Стендап-комик Че Диас в её исполнении будет вести подкаст с Кэрри Брэдшоу (героиня Сары Джессики Паркер).

Че — большой человек с добрым сердцем, чьё возмутительное чувство юмора и прогрессивный человеческий взгляд на гендерные роли сделали героев и их подкаст очень популярными. Все вне себя от восторга, что такая талантливая актриса, как Сара Рамирес, присоединилась к нам, — отметил Кинг.

10-серийная лента HBO Max «Секс в большом городе: И просто так...» начнёт производство этим летом. Съёмки пройдут в Нью-Йорке. Поклонники вновь увидят на экранах Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотту (Кристин Дэвис) и Миранду (Синтия Никсон). Ким Кэтролл, известная по роли Саманты, отказалась участвовать в продолжении проекта. Теперь полюбившийся зрителям сериал расскажет о сложной реальности жизни и дружбы в 50 лет. Сериал «Секс в большом городе» выходил на ТВ с 1998 по 2004 год. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Средняя продолжительность эпизода колеблется от 25 до 35 минут.

Ранее американская актриса и певица Деми Ловато сделала каминг-аут — знаменитость больше не хочет слышать о себе в женском роде. Звезда объявила себя небинарной персоной. До этого она сообщила, что является пансексуалкой.

В современном кино вопросы гендера и ориентации поднимаются всё чаще — ранее стало известно, что в новой «Золушке» фею-крёстную сыграл гендерно-нейтральный персонаж. Роль исполнил американский актёр Билли Портер.