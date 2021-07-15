Вышел трейлер нового сезона сериала «Титаны» о супергероях

Опубликован трейлер нового, третьего сезона супергеройского сериала «Титаны». Ролик доступен на YouTube-канале HBO Max.

Судя по кадрам, действие шоу развернётся в вымышленном мегаполисе Готэм, где персонажей ждут новые угрозы и старые друзья. Картина вернётся в эфир 12 августа 2021-го.

«Титаны» показывают в США с 2018-го по заказу стримингового сервиса DC Universe. Главные герои ленты — участники команды супергероев из комикса «Юные Титаны» студии DC Comics. По сюжету Дик Грейсон (Брентон Туэйтес), он же Робин, Кори Андерс (Aнна Диоп), Рэйчел Рот (Тиган Крофт) и Гарфилд Логан (Райан Поттер) объединили усилия для борьбы со злом.

Во вселенной DC присутствуют и такие культовые супергерои и злодеи, как Бэтмен, Чудо-женщина, Супермен, Аквамен, Джокер и другие.

Ранее сообщалось, что опубликован трейлер документального мини-сериала сервиса Hulu — McCartney 3,2,1 — про легендарного участника британской рок-группы The Beatles Пола Маккартни. На кадрах музыкант рассказывает не менее культовому продюсеру Рику Рубину о прошлом коллектива, проекте Wings, сольной карьере, композициях и личной жизни, повлиявших на написание знаковых песен.