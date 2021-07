Раскрыт сюжет первых серий продолжения «Секса в большом городе»

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Совсем недавно появились первые фотографии со съёмок продолжения сериала «Секс в большом городе», а теперь раскрыт и сюжет первых серий. Главная пара культового сериала — Кэрри Брэдшоу и мистер Бига — разводится, пишет People Talk.

Герои Сары Джессики Паркер и Криса Нота в сериале And Just Like That («И вот так...») будут делить совместно нажитое на Манхэттене имущество. Кэрри будет снова одинока, но в продолжении она уже изливает душу не в газетной колонке, а в подкасте про отношения.

Напомним, что культовая лента вернётся на экраны без Саманты Джонс, зато с небинарным персонажем (non-binary — люди, которые не отождествляют себя с мужским или женским полом). Создатели раскрыли одну из героинь, которая сыграет в продолжении сериала. Роль досталась звезде «Анатомии страсти» Саре Рамирес. Стендап-комик Че Диас в её исполнении будет вести подкаст с Кэрри.

Также известно, что четырёх любовников, сыгравших важную роль в жизни главных героинь сериала «Секс в большом городе», вернут в продолжение шоу.

Сериал «Секс в большом городе» выходил на ТВ с 1998 по 2004 год. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Средняя продолжительность эпизода колеблется от 25 до 35 минут.

Ранее сообщалось, что главные звёзды сериала — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон — начали публиковать первые кадры со съёмок. Также HBO Max показал первый официальный кадр, на котором они днём идут по городу.